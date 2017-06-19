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За фарбу для розмітки доріг: у Волиньоблавтодора відсудили більше пів мільйона гривень

За фарбу для розмітки доріг: у Волиньоблавтодора відсудили більше пів мільйона гривень
У Волинського облавтодору відсудили 541 тисячу гривень через несвоєчасну оплату за фарбу для розмітки доріг черкаському заводу «Аврора».

Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Лакофарбовий завод «Аврора» звернулося з позовом до дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення 541 тисячі 60 гривень.

15 вересня позивач надіслав відповідачу претензію, в якій було запропоновано терміново погасити існуючу заборгованість шляхом перерахування коштів на рахунок ТзОВ «Лакофарбовий завод «Аврора». Проте відповідач відповідь на претензію не надіслав, однак наступного дня здійснив часткову оплату по договору на суму 5 тисяч гривень.

Оскільки факт порушення відповідачем умов укладеного між сторонами договору, документально підтверджений, то суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення заборгованості підлягає задоволенню в повному обсязі.

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Теги: фарба, завод, розмітка доріг, суд, Волиньоблавтодор
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