Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 5 березня. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів.
Як розповіла "Суспільному" завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, кількість охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на Волині цього року поки невідома.
Суспільне побувало в одній зі шкіл обласного центру. У луцькій гімназії №21 - 62 одинадцятикласники. Зареєструватися школярам допомагають педагоги - відповідальні за ЗНО.
"Ми на хмарне середовище скидаємо графік дітям. Коли ми їх запрошуємо в кабінет для реєстрації. Вони у зручний час записуються і повинні прийти з паспортом і двома фотографіями", - каже педагогиня Оксана Коваль.
Які предмети здаватимуть учні, як готувалися до ЗНО в умовах карантину та дистанційного навчання.
Після реєстрації, протягом двох тижнів учасник, який успішно зареєструвався отримає сертифікат. Учням ЗОШ вони надійдуть на шкільну пошту, - розповіла Алла Корнейко. Випускникам минулих років сертифікати надійдуть на адреси, які вони зазначать під час реєстрації.
Випускники минулих років реєструватися можуть самостійно або у волинському інституті післядипломної педагогічної освіти у відділі ЗНО та моніторингових досліджень. Пункт працює в робочі дні з 9:30 до 16:00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіла "Суспільному" завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, кількість охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на Волині цього року поки невідома.
Суспільне побувало в одній зі шкіл обласного центру. У луцькій гімназії №21 - 62 одинадцятикласники. Зареєструватися школярам допомагають педагоги - відповідальні за ЗНО.
"Ми на хмарне середовище скидаємо графік дітям. Коли ми їх запрошуємо в кабінет для реєстрації. Вони у зручний час записуються і повинні прийти з паспортом і двома фотографіями", - каже педагогиня Оксана Коваль.
Які предмети здаватимуть учні, як готувалися до ЗНО в умовах карантину та дистанційного навчання.
Після реєстрації, протягом двох тижнів учасник, який успішно зареєструвався отримає сертифікат. Учням ЗОШ вони надійдуть на шкільну пошту, - розповіла Алла Корнейко. Випускникам минулих років сертифікати надійдуть на адреси, які вони зазначать під час реєстрації.
Випускники минулих років реєструватися можуть самостійно або у волинському інституті післядипломної педагогічної освіти у відділі ЗНО та моніторингових досліджень. Пункт працює в робочі дні з 9:30 до 16:00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності
Сьогодні, 18:30