вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО

Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 5 березня. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів.

Як розповіла "Суспільному" завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, кількість охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на Волині цього року поки невідома.

Суспільне побувало в одній зі шкіл обласного центру. У луцькій гімназії №21 - 62 одинадцятикласники. Зареєструватися школярам допомагають педагоги - відповідальні за ЗНО.

"Ми на хмарне середовище скидаємо графік дітям. Коли ми їх запрошуємо в кабінет для реєстрації. Вони у зручний час записуються і повинні прийти з паспортом і двома фотографіями", - каже педагогиня Оксана Коваль.

Які предмети здаватимуть учні, як готувалися до ЗНО в умовах карантину та дистанційного навчання.

Після реєстрації, протягом двох тижнів учасник, який успішно зареєструвався отримає сертифікат. Учням ЗОШ вони надійдуть на шкільну пошту, - розповіла Алла Корнейко. Випускникам минулих років сертифікати надійдуть на адреси, які вони зазначать під час реєстрації.

Випускники минулих років реєструватися можуть самостійно або у волинському інституті післядипломної педагогічної освіти у відділі ЗНО та моніторингових досліджень. Пункт працює в робочі дні з 9:30 до 16:00 години.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: основна сесія, ЗНО-2021, Волинь, старт реєстрації
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності
Сьогодні, 18:30
Намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння: у Луцьку зловили п'яного водія
Сьогодні, 17:54
Схожі новини
Волинян попереджають про туман та ожеледицю Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині породіллям знову почали видавати «бебі-бокси». ВІДЕО На Волині породіллям знову почали видавати «бебі-бокси». ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
У двох районах на Волині – можливі підтоплення городів У двох районах на Волині – можливі підтоплення городів
Сьогодні, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
 0
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
 0
Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8