Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО





Як розповіла Алла Корнейко, кількість охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на Волині цього року поки невідома.



Суспільне побувало в одній зі шкіл обласного центру. У луцькій гімназії №21 - 62 одинадцятикласники. Зареєструватися школярам допомагають педагоги - відповідальні за ЗНО.



"Ми на хмарне середовище скидаємо графік дітям. Коли ми їх запрошуємо в кабінет для реєстрації. Вони у зручний час записуються і повинні прийти з паспортом і двома фотографіями", - каже педагогиня Оксана Коваль.



Які предмети здаватимуть учні, як готувалися до ЗНО в умовах карантину та дистанційного навчання.



Після реєстрації, протягом двох тижнів учасник, який успішно зареєструвався отримає сертифікат. Учням ЗОШ вони надійдуть на шкільну пошту, - розповіла Алла Корнейко. Випускникам минулих років сертифікати надійдуть на адреси, які вони зазначать під час реєстрації.



Випускники минулих років реєструватися можуть самостійно або у волинському інституті післядипломної педагогічної освіти у відділі ЗНО та моніторингових досліджень. Пункт працює в робочі дні з 9:30 до 16:00 години.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 5 березня. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів.Як розповіла "Суспільному" завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області, кількість охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на Волині цього року поки невідома.Суспільне побувало в одній зі шкіл обласного центру. У луцькій гімназії №21 - 62 одинадцятикласники. Зареєструватися школярам допомагають педагоги - відповідальні за ЗНО."Ми на хмарне середовище скидаємо графік дітям. Коли ми їх запрошуємо в кабінет для реєстрації. Вони у зручний час записуються і повинні прийти з паспортом і двома фотографіями", - каже педагогиняЯкі предмети здаватимуть учні, як готувалися до ЗНО в умовах карантину та дистанційного навчання.Після реєстрації, протягом двох тижнів учасник, який успішно зареєструвався отримає сертифікат. Учням ЗОШ вони надійдуть на шкільну пошту, - розповіла Алла Корнейко. Випускникам минулих років сертифікати надійдуть на адреси, які вони зазначать під час реєстрації.Випускники минулих років реєструватися можуть самостійно або у волинському інституті післядипломної педагогічної освіти у відділі ЗНО та моніторингових досліджень. Пункт працює в робочі дні з 9:30 до 16:00 години.

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