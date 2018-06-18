У Львові комунальники обробляли зледенілі доріжки кавовою гущею. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Львівські комунальники для боротьби з ожеледицею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова» кавовою гущею.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Ідею використовувати кавову гущу замість солі чи піску запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, яка підгледіла цей спосіб в інших країнах.
Вона заявила, що залишки кавових зерен мають абразивні властивості, не шкодять зеленим насадженням та тваринам, а навпаки допомагають, тож прибирати їх не потрібно. До того ж темна кавова гуща має «вбирати сонячні промені та розщеплювати лід», заявляє Ірина Оршак.
Ще один великий плюс: кавової гущі у Львові, хоч відбавляй. Численні львівські кав'ярні готують від сотень до тисяч горняток кави. Для першого експериментального оброблення доріжок залишки кавових зерен пожертвували «Копальня кави», та мережа «Арома кава».
У рамках пілотного проєкту, кавовою гущею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова», там посипали близько 200 метрів доріжок. Для цього використали близько 20 кілограмів підсушеної кавової гущі.
Якщо ж експеримент виявиться успішним, міська влада думатиме щодо його подальшої реалізації. Зокрема, там пропонують обробляти доріжки у парках, де кавова гуща «естетичніше виглядатиме». Про те, щоб посипати дороги чи внутрішньоквартальні доріжки біля житлових будинків не йдеться.
«Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення», заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.
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Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Ідею використовувати кавову гущу замість солі чи піску запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, яка підгледіла цей спосіб в інших країнах.
Вона заявила, що залишки кавових зерен мають абразивні властивості, не шкодять зеленим насадженням та тваринам, а навпаки допомагають, тож прибирати їх не потрібно. До того ж темна кавова гуща має «вбирати сонячні промені та розщеплювати лід», заявляє Ірина Оршак.
Ще один великий плюс: кавової гущі у Львові, хоч відбавляй. Численні львівські кав'ярні готують від сотень до тисяч горняток кави. Для першого експериментального оброблення доріжок залишки кавових зерен пожертвували «Копальня кави», та мережа «Арома кава».
У рамках пілотного проєкту, кавовою гущею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова», там посипали близько 200 метрів доріжок. Для цього використали близько 20 кілограмів підсушеної кавової гущі.
Якщо ж експеримент виявиться успішним, міська влада думатиме щодо його подальшої реалізації. Зокрема, там пропонують обробляти доріжки у парках, де кавова гуща «естетичніше виглядатиме». Про те, щоб посипати дороги чи внутрішньоквартальні доріжки біля житлових будинків не йдеться.
«Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення», заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.
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