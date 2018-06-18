У Львові комунальники обробляли зледенілі доріжки кавовою гущею. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Ідею використовувати кавову гущу замість солі чи піску запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, яка підгледіла цей спосіб в інших країнах.



Вона заявила, що залишки кавових зерен мають абразивні властивості, не шкодять зеленим насадженням та тваринам, а навпаки допомагають, тож прибирати їх не потрібно. До того ж темна кавова гуща має «вбирати сонячні промені та розщеплювати лід», заявляє Ірина Оршак.





Ще один великий плюс: кавової гущі у Львові, хоч відбавляй. Численні львівські кав'ярні готують від сотень до тисяч горняток кави. Для першого експериментального оброблення доріжок залишки кавових зерен пожертвували «Копальня кави», та мережа «Арома кава».



У рамках пілотного проєкту, кавовою гущею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова», там посипали близько 200 метрів доріжок. Для цього використали близько 20 кілограмів підсушеної кавової гущі.





Якщо ж експеримент виявиться успішним, міська влада думатиме щодо його подальшої реалізації. Зокрема, там пропонують обробляти доріжки у парках, де кавова гуща «естетичніше виглядатиме». Про те, щоб посипати дороги чи внутрішньоквартальні доріжки біля житлових будинків не йдеться.





«Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення», заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівські комунальники для боротьби з ожеледицею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова» кавовою гущею.Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради Ідею використовувати кавову гущу замість солі чи піску запропонувала радниця міського голови Львова, яка підгледіла цей спосіб в інших країнах.Вона заявила, що залишки кавових зерен мають абразивні властивості, не шкодять зеленим насадженням та тваринам, а навпаки допомагають, тож прибирати їх не потрібно. До того ж темна кавова гуща має «вбирати сонячні промені та розщеплювати лід», заявляє Ірина Оршак.Ще один великий плюс: кавової гущі у Львові, хоч відбавляй. Численні львівські кав'ярні готують від сотень до тисяч горняток кави. Для першого експериментального оброблення доріжок залишки кавових зерен пожертвували «Копальня кави», та мережа «Арома кава».У рамках пілотного проєкту, кавовою гущею обробляли доріжки у парку «700-річчя Львова», там посипали близько 200 метрів доріжок. Для цього використали близько 20 кілограмів підсушеної кавової гущі.Якщо ж експеримент виявиться успішним, міська влада думатиме щодо його подальшої реалізації. Зокрема, там пропонують обробляти доріжки у парках, де кавова гуща «естетичніше виглядатиме». Про те, щоб посипати дороги чи внутрішньоквартальні доріжки біля житлових будинків не йдеться.«Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення», заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку

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