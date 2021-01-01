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На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО

На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО
У Полтавській області під лід провалилися батьки та їхні діти.

Подія сталася 31 січня у селі Березняки (Хорольщина) Лубенського району, - йдеться на сайті Національної поліції.

Інформують, що старший лейтенант поліції Ярослав Семенець проїжджав повз річку Гребиха на власному автомобілі та побачив у водоймі двох дорослих з дітьми, які з останніх сил чіплялися за кригу.

Не вагаючись, поліцейський схопив буксирувальний трос і, повільно рухаючись на животі, обережно підібрався до ополонки. Спочатку Ярослав витягнув підлітка, який вже захлинався водою від втоми, потім підняв з води малюка, а вслід за ним – матір та батька. Завдяки вчасній та правильно наданій допомозі загрози для життя та здоров’я членів родини немає.

Як потім з’ясувалося, батьки з двома дітьми, яким 3 та 13 років, гуляли та каталися на санях біля річки. Під санчатами молодшого сина, які з’їхали на замерзлу водойму, тріснув лід і дитина опинилася у крижаній воді. Намагаючись самостійно врятувати дитину, батьки разом зі старшим сином також провалилися під лід.

Слід зазначити, що 2 лютого поліцейського нагородили відзнакою Головного управління поліції області "Знак пошани".



На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО
На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО

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Теги: Полтавщина, порятунок
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