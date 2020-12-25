Зеленський заблокував канали Медведчука

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - «112 Україна», NewsOne, ZIK.



Про це



Дослівно: «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».



Санкції ввели проти нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи - За життя» Тараса Козака терміном на 5 років.



Вони передбачають:



1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;



2) обмеження торговельних операцій;



3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;



4) запобігання виведенню капіталів за межі України;



5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;



6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;



7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;



8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну

з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;



9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;



Також на 5 років ввели санкції проти каналів «112-Україна», NewsOne, ZIK – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ», «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Нові комунікації».



Санкції проти телеканалів передбачають:



1) блокування активів;



2) запобігання виведенню капіталів за межі України;



3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;



4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;



5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;



6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;



та інші.



Відповідно до закону України "Про санкції", їх можна застосовувати до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

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