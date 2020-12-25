Зеленський заблокував канали Медведчука
Сьогодні, 09:23
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - «112 Україна», NewsOne, ZIK.
Про це пише Українська правда, посилаючись на Указ президента України.
Дослівно: «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Санкції ввели проти нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи - За життя» Тараса Козака терміном на 5 років.
Вони передбачають:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
Також на 5 років ввели санкції проти каналів «112-Україна», NewsOne, ZIK – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ», «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Нові комунікації».
Санкції проти телеканалів передбачають:
1) блокування активів;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
та інші.
Відповідно до закону України "Про санкції", їх можна застосовувати до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
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Про це пише Українська правда, посилаючись на Указ президента України.
Дослівно: «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Санкції ввели проти нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи - За життя» Тараса Козака терміном на 5 років.
Вони передбачають:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
Також на 5 років ввели санкції проти каналів «112-Україна», NewsOne, ZIK – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ», «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Нові комунікації».
Санкції проти телеканалів передбачають:
1) блокування активів;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
та інші.
Відповідно до закону України "Про санкції", їх можна застосовувати до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
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