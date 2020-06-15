Мешканці волинського села декілька років чекають на світло в будинках. ВІДЕО





Селяни кажуть, добиваються, аби їхню вулицю електрифікували кілька років. Але кожна їхня спроба закінчується невдало. То селищна рада не сприяє цьому, то відмовляють самі енергетики, йдеться у сюжеті



На цьому масиві є усі можливості для приєднання: поруч підстанція та два трансформатори. Тож дивно, що тут досі немає електропостачання. Ми вирішили з’ясувати, що є каменем спотикання у цій ситуації. У чому затримка – запитуємо у сільського голови.



“Ми звертались до районної Любомльської філії “Волиньобленерго” для того, щоб отримати технічні умови на електропостачання, нам чітко відмовили, аргументуючи це тим, що це комплексна забудова”, – розповідає голова Микола Демедюк.



У селищній раді вважають, що новий масив – це квартал індивідуальних забудов. А це, як виявляється, має велике значення.



Комплексна забудова передбачає створення проектно-кошторисної документації, за яку треба викласти певну суму. А якщо будівництво індивідуальне – можна обійтись стандартним приєднанням до вже існуючої мережі. Піти таким шляхом у селищній раді вирішили через те, що на цій вулиці вже є один електрофікований будинок. Правда, його приєднали ще у 2005-му році. Цікаво, що у 2016-му році Головненська селищна рада вже укладала договір з обленерго на електрифікацію Масловецької. Та в цьому ж році його і розірвала.



“Договір на приєднання був заключений і технічні умови селищній раді були видані. Лишилось розробити тільки проект електрифікації, проплатити кошти й Волиньобленерго може збудувати за ті кошти мережі, там не є складний випадок”, – каже заступник технічного директора з приєднань ПрАТ “Волиньобленерго”.



Тоді, каже селищний голова, хотіли спробувати електрифікуватись за менші гроші. Всі наступні роки він й люди намагались довести, що нова вулиця – квартал індивідуальних забудов, замість того, аби укласти договір і провести світло.



Алгоритм дій для приєднання до електропостачання нових масивів простий: для початку потрібно вирішити, хто співпрацюватиме з енергетиками: або місцева рада, або кооператив, який мають створити забудовники. Розробити проект електрифікації, з ним піти в районну філію або ж обленерго і там отримати технічні умови. А далі справа вже за енергетиками й підрядниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиці Масловецької у селищі Головне, що на Волині, не можуть переїхати у новозбудовані будинки через відсутність електропостачання.Селяни кажуть, добиваються, аби їхню вулицю електрифікували кілька років. Але кожна їхня спроба закінчується невдало. То селищна рада не сприяє цьому, то відмовляють самі енергетики, йдеться у сюжеті "12 каналу". На цьому масиві є усі можливості для приєднання: поруч підстанція та два трансформатори. Тож дивно, що тут досі немає електропостачання. Ми вирішили з’ясувати, що є каменем спотикання у цій ситуації. У чому затримка – запитуємо у сільського голови.“Ми звертались до районної Любомльської філії “Волиньобленерго” для того, щоб отримати технічні умови на електропостачання, нам чітко відмовили, аргументуючи це тим, що це комплексна забудова”, – розповідає головаУ селищній раді вважають, що новий масив – це квартал індивідуальних забудов. А це, як виявляється, має велике значення.Комплексна забудова передбачає створення проектно-кошторисної документації, за яку треба викласти певну суму. А якщо будівництво індивідуальне – можна обійтись стандартним приєднанням до вже існуючої мережі. Піти таким шляхом у селищній раді вирішили через те, що на цій вулиці вже є один електрофікований будинок. Правда, його приєднали ще у 2005-му році. Цікаво, що у 2016-му році Головненська селищна рада вже укладала договір з обленерго на електрифікацію Масловецької. Та в цьому ж році його і розірвала.“Договір на приєднання був заключений і технічні умови селищній раді були видані. Лишилось розробити тільки проект електрифікації, проплатити кошти й Волиньобленерго може збудувати за ті кошти мережі, там не є складний випадок”, – каже заступник технічного директора з приєднань ПрАТ “Волиньобленерго”.Тоді, каже селищний голова, хотіли спробувати електрифікуватись за менші гроші. Всі наступні роки він й люди намагались довести, що нова вулиця – квартал індивідуальних забудов, замість того, аби укласти договір і провести світло.Алгоритм дій для приєднання до електропостачання нових масивів простий: для початку потрібно вирішити, хто співпрацюватиме з енергетиками: або місцева рада, або кооператив, який мають створити забудовники. Розробити проект електрифікації, з ним піти в районну філію або ж обленерго і там отримати технічні умови. А далі справа вже за енергетиками й підрядниками.

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