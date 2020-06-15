Мешканці волинського села декілька років чекають на світло в будинках. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Мешканці вулиці Масловецької у селищі Головне, що на Волині, не можуть переїхати у новозбудовані будинки через відсутність електропостачання.
Селяни кажуть, добиваються, аби їхню вулицю електрифікували кілька років. Але кожна їхня спроба закінчується невдало. То селищна рада не сприяє цьому, то відмовляють самі енергетики, йдеться у сюжеті "12 каналу".
На цьому масиві є усі можливості для приєднання: поруч підстанція та два трансформатори. Тож дивно, що тут досі немає електропостачання. Ми вирішили з’ясувати, що є каменем спотикання у цій ситуації. У чому затримка – запитуємо у сільського голови.
“Ми звертались до районної Любомльської філії “Волиньобленерго” для того, щоб отримати технічні умови на електропостачання, нам чітко відмовили, аргументуючи це тим, що це комплексна забудова”, – розповідає голова Микола Демедюк.
У селищній раді вважають, що новий масив – це квартал індивідуальних забудов. А це, як виявляється, має велике значення.
Комплексна забудова передбачає створення проектно-кошторисної документації, за яку треба викласти певну суму. А якщо будівництво індивідуальне – можна обійтись стандартним приєднанням до вже існуючої мережі. Піти таким шляхом у селищній раді вирішили через те, що на цій вулиці вже є один електрофікований будинок. Правда, його приєднали ще у 2005-му році. Цікаво, що у 2016-му році Головненська селищна рада вже укладала договір з обленерго на електрифікацію Масловецької. Та в цьому ж році його і розірвала.
“Договір на приєднання був заключений і технічні умови селищній раді були видані. Лишилось розробити тільки проект електрифікації, проплатити кошти й Волиньобленерго може збудувати за ті кошти мережі, там не є складний випадок”, – каже заступник технічного директора з приєднань ПрАТ “Волиньобленерго”.
Тоді, каже селищний голова, хотіли спробувати електрифікуватись за менші гроші. Всі наступні роки він й люди намагались довести, що нова вулиця – квартал індивідуальних забудов, замість того, аби укласти договір і провести світло.
Алгоритм дій для приєднання до електропостачання нових масивів простий: для початку потрібно вирішити, хто співпрацюватиме з енергетиками: або місцева рада, або кооператив, який мають створити забудовники. Розробити проект електрифікації, з ним піти в районну філію або ж обленерго і там отримати технічні умови. А далі справа вже за енергетиками й підрядниками.
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Селяни кажуть, добиваються, аби їхню вулицю електрифікували кілька років. Але кожна їхня спроба закінчується невдало. То селищна рада не сприяє цьому, то відмовляють самі енергетики, йдеться у сюжеті "12 каналу".
На цьому масиві є усі можливості для приєднання: поруч підстанція та два трансформатори. Тож дивно, що тут досі немає електропостачання. Ми вирішили з’ясувати, що є каменем спотикання у цій ситуації. У чому затримка – запитуємо у сільського голови.
“Ми звертались до районної Любомльської філії “Волиньобленерго” для того, щоб отримати технічні умови на електропостачання, нам чітко відмовили, аргументуючи це тим, що це комплексна забудова”, – розповідає голова Микола Демедюк.
У селищній раді вважають, що новий масив – це квартал індивідуальних забудов. А це, як виявляється, має велике значення.
Комплексна забудова передбачає створення проектно-кошторисної документації, за яку треба викласти певну суму. А якщо будівництво індивідуальне – можна обійтись стандартним приєднанням до вже існуючої мережі. Піти таким шляхом у селищній раді вирішили через те, що на цій вулиці вже є один електрофікований будинок. Правда, його приєднали ще у 2005-му році. Цікаво, що у 2016-му році Головненська селищна рада вже укладала договір з обленерго на електрифікацію Масловецької. Та в цьому ж році його і розірвала.
“Договір на приєднання був заключений і технічні умови селищній раді були видані. Лишилось розробити тільки проект електрифікації, проплатити кошти й Волиньобленерго може збудувати за ті кошти мережі, там не є складний випадок”, – каже заступник технічного директора з приєднань ПрАТ “Волиньобленерго”.
Тоді, каже селищний голова, хотіли спробувати електрифікуватись за менші гроші. Всі наступні роки він й люди намагались довести, що нова вулиця – квартал індивідуальних забудов, замість того, аби укласти договір і провести світло.
Алгоритм дій для приєднання до електропостачання нових масивів простий: для початку потрібно вирішити, хто співпрацюватиме з енергетиками: або місцева рада, або кооператив, який мають створити забудовники. Розробити проект електрифікації, з ним піти в районну філію або ж обленерго і там отримати технічні умови. А далі справа вже за енергетиками й підрядниками.
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