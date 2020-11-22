вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів

На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів
Поблизу Центрального ринку міста Володимир-Волинський рибпатурль виявив чоловіка, який продавав карася сріблястого – 75 екземплярів.

Чоловік не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. Повідомляє рибоохоронний патруль.

30-го січня поблизу Центрального ринку у Нововолинську виявили аналогічне порушення. Громадянин здійснював продаж риби щука без дозвільних документів.

На осіб склали протоколи. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності.

Любителям риболовлі нагадують, що виловлену рибу можна використовувати лише для особистого споживання та заборонено для продажу.

За порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карась, щука, риба, рибпаруль, ринок, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
Сьогодні, 04:13
На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів
Сьогодні, 03:07
Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:25
Волинському тренеру з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП просять присвоїти почесне звання
Сьогодні, 01:23
Повідомили причину аварійного відключення ТЕС в Енергодарі
Сьогодні, 00:27
Схожі новини
На ринку на Волині незаконно продавали рибу На ринку на Волині незаконно продавали рибу
22 листопад, 2020, 03:24
На Гряді незаконно продавали раків На Гряді незаконно продавали раків
01 вересень, 2020, 16:20
Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу
18 серпень, 2020, 22:24
У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу У Любомлі на ринку жінка незаконно продавала рибу
25 лютий, 2020, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
Сьогодні, 04:13
 0
На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів
Сьогодні, 03:07
 0
Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:25
 0
Волинському тренеру з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП просять присвоїти почесне звання
Сьогодні, 01:23
 0
Повідомили причину аварійного відключення ТЕС в Енергодарі
Сьогодні, 00:27
 0
Медіа
відео
1/8