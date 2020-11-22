На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів





Чоловік не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. Повідомляє



30-го січня поблизу Центрального ринку у Нововолинську виявили аналогічне порушення. Громадянин здійснював продаж риби щука без дозвільних документів.



На осіб склали протоколи. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності.



Любителям риболовлі нагадують, що виловлену рибу можна використовувати лише для особистого споживання та заборонено для продажу.



За порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Центрального ринку міста Володимир-Волинський рибпатурль виявив чоловіка, який продавав карася сріблястого – 75 екземплярів.Чоловік не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. Повідомляє рибоохоронний патруль 30-го січня поблизу Центрального ринку у Нововолинську виявили аналогічне порушення. Громадянин здійснював продаж риби щука без дозвільних документів.На осіб склали протоколи. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності.Любителям риболовлі нагадують, що виловлену рибу можна використовувати лише для особистого споживання та заборонено для продажу.За порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію