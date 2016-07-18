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МВС не виключає можливі силові провокації через блокування каналів Медведчука

МВС не виключає можливі силові провокації через блокування каналів Медведчука
Міністерство внутрішніх справ отримує інформацію про можливі силові провокації в Україні з боку зовнішніх та внутрішніх сил після введення санкцій проти телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, правоохоронці готові реагувати на спроби дестабілізації ситуації в країні, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - повідомив радник міністра.

Шкіряк наголосив, що МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави.

За його словами, підрозділи поліції та Національної гвардії реагуватимуть в рамках своїх повноважень на будь-які спроби здійснення злочинів, закликів до порушення територіальної цілісності, масових заворушень, а також провокування силових і насильницьких дій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинене.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK та NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.

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Теги: МВС, блокування, канал, Медведчук, провокація
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