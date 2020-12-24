У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані

Учора, 3 лютого, у пожежі в селі на Волині загинув чоловік та постраждала жінка.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській обалсті.Інформують, що пожежа виникла в житловому будинку в селі Марковичі Горохівського району.На місці виявили тіло 72-річного власника, а 97-річну жінку, яка також проживає у цьому будинку, госпіталізували до районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом у тяжкому стані.Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.Окрім того, цього ж дня об 11:59 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в селі Котів Ківерцівського району. На місце події направили чергову варту 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, підрозділи місцевої пожежної охорони смт Олика та Цумань. На момент прибуття вогонь охопив покрівлю, поширився на дерев’яні стіни й перекинувся на хатні речі. Пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:30. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.