У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані
Сьогодні, 09:21
Учора, 3 лютого, у пожежі в селі на Волині загинув чоловік та постраждала жінка.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській обалсті.
Інформують, що пожежа виникла в житловому будинку в селі Марковичі Горохівського району.
На місці виявили тіло 72-річного власника, а 97-річну жінку, яка також проживає у цьому будинку, госпіталізували до районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом у тяжкому стані.
Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.
Окрім того, цього ж дня об 11:59 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в селі Котів Ківерцівського району. На місце події направили чергову варту 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, підрозділи місцевої пожежної охорони смт Олика та Цумань. На момент прибуття вогонь охопив покрівлю, поширився на дерев’яні стіни й перекинувся на хатні речі. Пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:30. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській обалсті.
Інформують, що пожежа виникла в житловому будинку в селі Марковичі Горохівського району.
На місці виявили тіло 72-річного власника, а 97-річну жінку, яка також проживає у цьому будинку, госпіталізували до районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом у тяжкому стані.
Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.
Окрім того, цього ж дня об 11:59 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в селі Котів Ківерцівського району. На місце події направили чергову варту 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, підрозділи місцевої пожежної охорони смт Олика та Цумань. На момент прибуття вогонь охопив покрівлю, поширився на дерев’яні стіни й перекинувся на хатні речі. Пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:30. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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