вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані

У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані
Учора, 3 лютого, у пожежі в селі на Волині загинув чоловік та постраждала жінка.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській обалсті.

Інформують, що пожежа виникла в житловому будинку в селі Марковичі Горохівського району.

На місці виявили тіло 72-річного власника, а 97-річну жінку, яка також проживає у цьому будинку, госпіталізували до районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом у тяжкому стані.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликали. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем загиблого.

Окрім того, цього ж дня об 11:59 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в селі Котів Ківерцівського району. На місце події направили чергову варту 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, підрозділи місцевої пожежної охорони смт Олика та Цумань. На момент прибуття вогонь охопив покрівлю, поширився на дерев’яні стіни й перекинувся на хатні речі. Пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:30. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, загибель, Марковичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поміж дровами волинянин заховав крадені дуби: і деревину, і автомобіль вилучили
Сьогодні, 09:44
У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають
Сьогодні, 09:12
Як знизити ризик раку: поради луцьких медиків
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
21 січень, 16:59
У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік
24 грудень, 2020, 09:09
У пожежі на Волині загинув 24-річний хлопець У пожежі на Волині загинув 24-річний хлопець
09 грудень, 2020, 09:33
На Волині у будинку згорів чоловік На Волині у будинку згорів чоловік
27 квітень, 2020, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Поміж дровами волинянин заховав крадені дуби: і деревину, і автомобіль вилучили
Сьогодні, 09:44
 0
У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
 0
У пожежі на Волині загинув чоловік, ще одна постраждала – у важкому стані
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8