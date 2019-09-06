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Де на Волині торік виявили найбільше випадків захворювання на рак

Де на Волині торік виявили найбільше випадків захворювання на рак
За даними КП "Волинський обласний медичний центр онкології", захворюваність на рак в області у 2020 році порівняно з 2019-м роком знизилась на 14,4 %.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у фейсбуці.

Високі показники захворюваності на злоякісні новоутворення в 2020 році (на 100 тисяч населення) зареєстрували в Луцьку – 318,3, Турійському районі - 305,1, Рожищенському - 278.4, Луцькому – 279,0, Локачинському – 263,3, Горохівському - 262,5, Ківерцівському – 259,9, Шацькому – 252,5.

Онкозахворюваність в порівнянні з минулим роком знизилась на 41,8% в Любомльському районі, на 33,3% - в Іваничівському, на 26,8% - в Нововолинську, 22,9% - в Ратнівському, на 19,4% - в Ківерцівському районі.

Серед загальної кількості зареєстрованих хворих на злоякісні новоутворення найбільша частка припадає на такі вікові групи: 60 - 64 роки – 18,9%, 65-69 років – 16,2%, 55-59 років -12,7%, 70-74 роки – 12,5%, 50-54 років –7,7%, 75-79 років – 7,6%; найменше хворих у вікових групах: 20-24 роки – 0,3%, 25-29 років – 0,9%, 30-34 роки – 1,6%, 35-39 років – 2,8%, 85 років і старші – 1,4%.

В структурі онкологічних захворювань всього населення області за 2020 рік:
- перше місце зайняли злоякісні новоутворення молочної залози 11,3% (53,6 на 100 тис. жіночого населення).
- друге місце - не меланомні злоякісні новоутворення шкіри - 8,8% (22,1 на 100 тис. населення);
- третє місце – злоякісні новоутворення легень 7,8% (19,7 на 100 тис населення);
- четверте місце - злоякісні новоутворення ободової кишки 6,6% (16,6 на 100 тис. населення);
- п’яте місце – рак шлунку – 5,6% (14,1 на 100 тис. населення).

У структурі захворюваності у чоловіків на злоякісні новоутворення на першому місці рак трахеї, бронхів і легень – 13,5% або 35,4 на 100 тис. чоловічого населення;
на другому - рак передміхурової залози – 10,4% або 27,2 на 100 тисяч чоловічого населення;
на третьому - не меланомні злоякісні новоутворення шкіри –7,7% або 21,8 на 100 тис. чоловічого населення;
на четвертому - рак ободової кишки – 7,3% або 18,1 на 100 тис. чоловічого населення.
на п’ятому – злоякісні новоутворення шлунка 6,4% або 16,9 на 100 тис. чоловічого населення.

У структурі захворюваності на злоякісні новоутворення жіночого населення області на першому місці - злоякісні новоутворення молочної залози – 22,0% або 53,2 на 100 тис. жінок;
на другому- інші злоякісні новоутворення шкіри – 9,2 % або 28,9 на 100 тис. жіночого населення;
на четвертому – рак ободової кишки –6,3% або 15,3 на 100 тис. жіночого населення;
на п’ятому рак яєчників – 5,7% або 13,8 на 100 тис. жінок.

Згідно з аналізом надання медичної допомоги волинянам, які хворіють злоякісні новоутворення, значну частину хворих виявляють у пізніх стадіях і лише 1/15 частину – під час профілактичних оглядів. Наприклад, на профілактичних оглядах у 2020 році виявлено лише
6,4 % випадків онкозахворювань. Вкрай низький відсоток виявлення онкопатології при проведенні профілактичних оглядів у Любешівському районі – 2,6%, Локачинському – 3,8%, Турійському – 4,2%, Ковельському – 4,8%, Іваничівському – 5,2%, Старовижівському – 5,3%.

Станом на 31 грудня 2020 року, відповідно до популяційного канцер-реєстру, в області перебувало на обліку більше 24 тисяч онкологічних хворих, що становить 2 342,3 на 100 тисяч населення (у 2019 році – 2 277,3). Ріст, в порівнянні з минулим роком, відбувся в Турійському районі на 6,2%, Рожищенському - на 6,1%, в Горохівському - 5,0%, Луцьку - на 4,0% .

Найбільша кількість онкопацієнтів перебуває на обліку в м. Луцьку – 3 271,2 на 100 тис. населення, Луцькому районі - 2 598,6, Рожищенському районі – 2 526,6 м. Нововолинську - 2 500,9.

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Теги: рак, статистика, медицина, хвороби
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