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Поміж дровами волинянин заховав крадені дуби: і деревину, і автомобіль вилучили

Поміж дровами волинянин заховав крадені дуби: і деревину, і автомобіль вилучили
Вчора, 3 лютого, близько 20 години, співробітники групи реагування патрульної поліції в селі Звірів зупинили автомобіль ЗІЛ-131, яким керував 25-річний житель Цуманя. Як виявилося, він є крадієм лісу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що керманич транспортного засобу перевозив дрова й представив правоохоронцям відповідні документи. Утім, вони не відповідали цьому вантажу. А під час огляду причепа поліцейські помітили під дровами сховані 5 колод дуба без необхідних документів. Транспортний засіб з лісом правоохоронці вилучили.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.




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Теги: дуб, ліс, крадіжка
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