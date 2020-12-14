Поміж дровами волинянин заховав крадені дуби: і деревину, і автомобіль вилучили





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що керманич транспортного засобу перевозив дрова й представив правоохоронцям відповідні документи. Утім, вони не відповідали цьому вантажу. А під час огляду причепа поліцейські помітили під дровами сховані 5 колод дуба без необхідних документів. Транспортний засіб з лісом правоохоронці вилучили.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 3 лютого, близько 20 години, співробітники групи реагування патрульної поліції в селі Звірів зупинили автомобіль ЗІЛ-131, яким керував 25-річний житель Цуманя. Як виявилося, він є крадієм лісу.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що керманич транспортного засобу перевозив дрова й представив правоохоронцям відповідні документи. Утім, вони не відповідали цьому вантажу. А під час огляду причепа поліцейські помітили під дровами сховані 5 колод дуба без необхідних документів. Транспортний засіб з лісом правоохоронці вилучили.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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