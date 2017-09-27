Адвокату Віктору Шостаку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру





Про це



Нагадаємо, відомо, що йдеться



Слідство вважає, що адвокат підбурював свого підзахисного до надання неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США судді місцевого суду за винесення рішення про зняття арешту з автомобіля та його повернення.



Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині адвокату, який підбурював клієнта дати хабар судді, повідомили про підозру.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.Нагадаємо, відомо, що йдеться про адвоката Віктора Шостака , який свого часу захищав вбивцю 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська - Назара Статочнюка.Слідство вважає, що адвокат підбурював свого підзахисного до надання неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США судді місцевого суду за винесення рішення про зняття арешту з автомобіля та його повернення.Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію