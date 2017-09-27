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Адвокату Віктору Шостаку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру

Адвокату Віктору Шостаку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру
На Волині адвокату, який підбурював клієнта дати хабар судді, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо, відомо, що йдеться про адвоката Віктора Шостака, який свого часу захищав вбивцю 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська - Назара Статочнюка.

Слідство вважає, що адвокат підбурював свого підзахисного до надання неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США судді місцевого суду за винесення рішення про зняття арешту з автомобіля та його повернення.

Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Адвокату Віктору Шостаку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру

Адвокату Віктору Шостаку, якого спіймали на хабарі, оголосили про підозру

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Теги: хабар, адвокат, прокуратура, суддя, досудове розслідування, Віктор Шостак
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