Судитимуть членів банди, які на Волині організували нарколабораторію





Слідство встановило, що члени банди на початку 2020 року



Припинили їхню злочинну діяльність улітку 2020 року.



Під час проведення санкціонованих судом обшуків у приміщенні нарколабораторії, оселях та транспортних засобах членів групи виявили і вилучили 500 г готових до вживання психотропів, гроші, одержані від незаконного промислу, складові і обладнання для виготовлення й фасування амфетаміну, мобільні телефони, банківські картки, зброю та чорнові записи.



Подальшу долю чоловіків, яких обвинувачують в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропів, придбанні й зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах, незаконному придбанні й зберіганні прекурсорів та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України), вирішуватиме суд.



Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть шістьох членів організованої групи, які налагодили виробництво і збут амфетаміну.Слідство встановило, що члени банди на початку 2020 року налагодили виробництво у нарколабораторії амфетаміну в особливо великих розмірах та збут його мешканцям області, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Припинили їхню злочинну діяльність улітку 2020 року.Під час проведення санкціонованих судом обшуків у приміщенні нарколабораторії, оселях та транспортних засобах членів групи виявили і вилучили 500 г готових до вживання психотропів, гроші, одержані від незаконного промислу, складові і обладнання для виготовлення й фасування амфетаміну, мобільні телефони, банківські картки, зброю та чорнові записи.Подальшу долю чоловіків, яких обвинувачують в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропів, придбанні й зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах, незаконному придбанні й зберіганні прекурсорів та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України), вирішуватиме суд.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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