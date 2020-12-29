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Судитимуть членів банди, які на Волині організували нарколабораторію

Судитимуть членів банди, які на Волині організували нарколабораторію
На Волині судитимуть шістьох членів організованої групи, які налагодили виробництво і збут амфетаміну.

Слідство встановило, що члени банди на початку 2020 року налагодили виробництво у нарколабораторії амфетаміну в особливо великих розмірах та збут його мешканцям області, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Припинили їхню злочинну діяльність улітку 2020 року.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків у приміщенні нарколабораторії, оселях та транспортних засобах членів групи виявили і вилучили 500 г готових до вживання психотропів, гроші, одержані від незаконного промислу, складові і обладнання для виготовлення й фасування амфетаміну, мобільні телефони, банківські картки, зброю та чорнові записи.

Подальшу долю чоловіків, яких обвинувачують в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропів, придбанні й зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах, незаконному придбанні й зберіганні прекурсорів та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України), вирішуватиме суд.

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: нарколабораторія, банда
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