Які рейсові автобуси скасували та маршрут яких змінили через негоду на Волині

Через сильні снігопади і замети не вийшли або скоротили сполучення деякі рейсові автобуси на Волині.Про це у коментаріповідомила голова правління ПрАТ «ВОПАС»За словами Інеси Корнейчук, не їздять наразі автобуси сполученням Луцьк–Торчин та Луцьк–Бережанка.Автобус Луцьк–Диковини курсує лише до Берестечка.Автобуси Луцьк–Броди (через Демидівку і Берестечко) не виїхали.Луцьк–Певжа, Луцьк–Бакорин та Луцьк–Привітне їдуть не до кінця свого маршруту.Луцьк–Проходи їде лише через Любешів.Окрім того, АС-1 продає квитки лише до селища Ратне, у села, які далі до кордону, автобуси наразі не курсують.Не виїхав сьогодні, 8 лютого, автобус Луцьк–Буковель.Не буде автобуса Нововолинськ–Київ.Скасували також автобуси у Старий Загорів, Угриничі, Баболоки.Луцьк–Красилів і Луцьк–Охлопів поїхали лише в один бік шляху й не повернулися.Автобуси не заїжджали у Стару Вижівку, Смідин, Луків та Паридуби.Автобус Нововолинськ–Вараш не виїхав через переметену дорогу.Автобус Володимир-Волинський – Червоноград не завершив рейс, повернувся після того, як на шляху потрапив у сніговий замет.Рейси Володимир-Волинський–Луцьк, які були заплановані на 16:55 та 17:30 скасували.Автобус Нововолинськ–Рівне, запланований на 15:40, скасували.