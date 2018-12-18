Які рейсові автобуси скасували та маршрут яких змінили через негоду на Волині
Сьогодні, 18:32
Через сильні снігопади і замети не вийшли або скоротили сполучення деякі рейсові автобуси на Волині.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила голова правління ПрАТ «ВОПАС» Інеса Корнейчук.
Луцька автобусна станція
За словами Інеси Корнейчук, не їздять наразі автобуси сполученням Луцьк–Торчин та Луцьк–Бережанка.
Автобус Луцьк–Диковини курсує лише до Берестечка.
Автобуси Луцьк–Броди (через Демидівку і Берестечко) не виїхали.
Луцьк–Певжа, Луцьк–Бакорин та Луцьк–Привітне їдуть не до кінця свого маршруту.
Луцьк–Проходи їде лише через Любешів.
Окрім того, АС-1 продає квитки лише до селища Ратне, у села, які далі до кордону, автобуси наразі не курсують.
Не виїхав сьогодні, 8 лютого, автобус Луцьк–Буковель.
Не буде автобуса Нововолинськ–Київ.
Скасували також автобуси у Старий Загорів, Угриничі, Баболоки.
Луцьк–Красилів і Луцьк–Охлопів поїхали лише в один бік шляху й не повернулися.
Ковельська автобусна станція
Автобуси не заїжджали у Стару Вижівку, Смідин, Луків та Паридуби.
Володимир-Волинська автобусна станція
Автобус Нововолинськ–Вараш не виїхав через переметену дорогу.
Автобус Володимир-Волинський – Червоноград не завершив рейс, повернувся після того, як на шляху потрапив у сніговий замет.
Рейси Володимир-Волинський–Луцьк, які були заплановані на 16:55 та 17:30 скасували.
Автобус Нововолинськ–Рівне, запланований на 15:40, скасували.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила голова правління ПрАТ «ВОПАС» Інеса Корнейчук.
Луцька автобусна станція
За словами Інеси Корнейчук, не їздять наразі автобуси сполученням Луцьк–Торчин та Луцьк–Бережанка.
Автобус Луцьк–Диковини курсує лише до Берестечка.
Автобуси Луцьк–Броди (через Демидівку і Берестечко) не виїхали.
Луцьк–Певжа, Луцьк–Бакорин та Луцьк–Привітне їдуть не до кінця свого маршруту.
Луцьк–Проходи їде лише через Любешів.
Окрім того, АС-1 продає квитки лише до селища Ратне, у села, які далі до кордону, автобуси наразі не курсують.
Не виїхав сьогодні, 8 лютого, автобус Луцьк–Буковель.
Не буде автобуса Нововолинськ–Київ.
Скасували також автобуси у Старий Загорів, Угриничі, Баболоки.
Луцьк–Красилів і Луцьк–Охлопів поїхали лише в один бік шляху й не повернулися.
Ковельська автобусна станція
Автобуси не заїжджали у Стару Вижівку, Смідин, Луків та Паридуби.
Володимир-Волинська автобусна станція
Автобус Нововолинськ–Вараш не виїхав через переметену дорогу.
Автобус Володимир-Волинський – Червоноград не завершив рейс, повернувся після того, як на шляху потрапив у сніговий замет.
Рейси Володимир-Волинський–Луцьк, які були заплановані на 16:55 та 17:30 скасували.
Автобус Нововолинськ–Рівне, запланований на 15:40, скасували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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