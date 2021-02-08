Сертифікати і дипломи міжнародних іспитів учням зараховуватимуть як ДПА





Про це йдеться в методичних рекомендаціях, які Міносвіти розробило для закладів загальної середньої освіти, передає



Там зазначили, що такі сертифікати можуть бути отримані у 2020 чи 2021 році. Для учнів, які вивчають іноземну мову у школі за рівнем стандарту або академічним рівнем, достатньо мати сертифікат рівня В-1. Для школярів із класів з поглибленим вивченням іноземних мов потрібен щонайменше рівень В-2.



Рекомендований МОН перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуватимуть як ДПА, можна переглянути тут.



У міністерстві також зазначають, що у 2020/2021 навчальному році школярі на ДПА зможуть обрати третім і четвертим навальними предметами (окрім обов'язкових української мови та математики) дві іноземні мови. Третім навчальним предметом можна вибрати також історію України.



Про ЗНО



Нагадаємо, в Україні з 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році. Триватиме вона до 5 березня. Про деталі реєстрації можете прочитати тут.



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Суспільство

На Місяці знайшли м'ячі, якими 50 років тому грали в гольф. Вони виявилися не там, де розповідав астронавт

Остап Крамар

08 лютого, 2021 17:30

На Місяці виявили два м'ячі, якими в 1971 році командир космічного корабля «Аполлон-14» Алан Шепард грав у гольф. Це була третя висадка на супутник Землі.

Про це пише BBC.



М'ячі виявив фахівець із візуалізації Енді Сондерс. Для цього він використав знімки Місяця та архівні відео. Однак виявилось, що після удару Шепарда м'ячі пролетіли лише 22 та 36,5 метра відповідно. Астронавт стверджував, що вони пролетіли «милі, милі й милі».



Однак Сондерс пояснив, що навіть така відстань є дивовижною: «Герметичні скафандри сильно обмежували рух, а через забрало шолома було важко бачити навіть свої ноги».



Фахівець зазначив, що хоча теоретично м‘яч і можна було запустити на кілька кілометрів завдяки слабкій гравітації на Місяці, проте це міг би зробити лише чемпіон із гольфу.



Як відомо, Шепард доставив на супутник Землі два м'ячі. Ключку не брав узагалі — лише залізну кінцівку від неї. Після прибуття на Місяць і закінчення основної частини місії астронавт дістав м'ячі та спробував ними зіграти. Щоб зробити це, він прикріпив кінцівку від ключки до інструмента, який був призначений для збору місячної породи.



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Суспільство

Окрім Зеленського та урядовців, першими в Україні можуть вакцинувати «суспільних авторитетів» — Степанов

Борис Ткачук

08 лютого, 2021 17:23

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість вакцинації «суспільних авторитетів» в Україні одними з перших для популяризації щеплень серед населення. Раніше в МОЗ уже заявляли, що для цього збираються вакцинувати, зокрема, прем'єра та президента.

Про такий план повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі з питань коронавірусу 8 лютого.



Він зазначив, що для цього МОЗ розглядає питання про внесення змін до Національного плану вакцинації.



«Припускаємо внесення змін саме для популяризації цієї кампанії, щоб показати безпеку вакцини. Для цього потрібно, серед іншого, щоб у людей була довіра», — сказав Степанов.



Він зазначив, що для популяризації щеплень вакцинувати можуть людей, які є «авторитетами в суспільстві».



«Тому ми цього тижня вже визначимося, за необхідності внесемо відповідні зміни з певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпеку вакцини... Кінцевого рішення немає, воно буде закріплене в нашій дорожній карті», — наголосив міністр.



Степанов зазначає, що в Україні можна спостерігати «тривожну тенденцію». Так, згідно з соціологічними опитуваннями в листопаді 2020 року, вакцинуватися проти коронавірусу безпечною та безплатною вакциною були готові 55% українців. У січні 2021 року таких людей уже було 43%.



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Зазначимо, президент Володимир Зеленський 8 січня на форумі «Україна 30» також заявив, що готовий одним із перших зробити щеплення проти коронавірусу, щоб показати важливість і безпечність вакцинації. Раніше в Міністерстві охорони здоров'я казали, що розглядають можливість позачергового щеплення проти коронавірусу президента, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗ Максима Степанова.



Раніше в МОЗ повідомляли, що першими мають вакцинувати 21 мільйон українців, які входять у групи ризику. Поки Україна претендує на 16 млн доз вакцини, які мають безоплатно передати в межах ініціативи COVAX. У лютому ми повинні отримати перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer у межах COVAX.



Вакцина проти COVID-19 складається з двох доз, тобто 16 млн доз вакцини від COVAX вистачить на 8 млн людей. Також Україна домовилася про постачання 1,9 млн доз вакцини від Sinovac, але для цього ефективність препарату має бути не менш як 70%.



Раніше Зеленський заявляв, що домовився з окремими країнами Європейського Союзу, аби вони «потроху віддавали» вакцину проти COVID-19 Україні.



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Суспільство

В Україні тривають снігопади. У Києві й Львові затори, а рух деякими дорогами в семи областях обмежено

Євгенія Луценко

08 лютого, 2021 17:19



Комунальники прибирають вулиці Львова від снігу, 8 лютого 2021 року

Фото: Олександр Хоменко/ hromadske

В Україні 8 лютого спостерігається погіршення погодних умов — тривають снігопади, які ускладнюють рух транспорту та роботу електростанцій, деякі міста забороняють в’їзд великогабаритного транспорту, а в аеропортах через негоду скасовують рейси.

Які прогнози?



В Укргідрометцентрі повідомляють, що в понеділок у західних, центральних, а також Житомирській, Київській, Чернігівській областях спостерігається значний сніг, хуртовини, снігові замети. У Рівненській, Волинській та Львівській областях очікується 30-40 см снігу.



В Укргідрометцентрі попереджають: у найближчі три дні погода не зміниться. У більшості областей буде сніг та мокрий сніг. У вівторок, 9 лютого, на всій території України, крім заходу, будуть пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця, у північних та східних областях — хуртовини, у центральних — налипання мокрого снігу та ожеледь.



Температура вночі 9 лютого буде приблизно 3–11°С морозу, вдень — 0–5°С морозу. У центральних областях буде 0–5°С тепла, на Закарпатті та на півдні вдень буде 6–11°С тепла. 8-9 лютого через відлигу та опади на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



10 та 11 лютого вночі очікується у середньому 0–6°С морозу, а вдень від 3°С морозу до 3°С тепла. На півночі України вночі буде 9–16°С морозу, а вдень — 3–8° морозу.





Вулиці Львова накрило снігом, 8 лютого 2021 року

Фото: Олександр Хоменко/ hromadske

Рух транспорту



Через негоду рятувальники закликають утриматися від подорожей автомобілями, а також просять власників автівок не залишати транспорт уздовж доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що рятувальники відбуксували 35 транспортних засобів та допомогли 75 людям.



В «Укравтодорі» повідомляють, що в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській і Полтавській областях ввели обмеження на рух транспорту. Так, у Києві, Львові та Полтаві тимчасово заборонили в’їзд вантажівок.



Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг. Де такі є — позначили на карті Google.



У Києві через негоду утворилися затори. За даними Google Maps, ускладнений рух центральними вулицями, зокрема бульваром Шевченка, Лесі України, Хрещатиком, Великою Житомирською, Набережно-Хрещатицькою, проспектом Перемоги.





Фото: Скриншот

Затори також утворилися і у Львові.





Фото: Скриншот

Станом на 16:00 у звичайному режимі працюють аеропорти та залізничний транспорт. Водночас ввечері 7 лютого Міжнародний аеропорт «Львів» повідомляв про скасування рейсів до Стамбула та Борисполя, а зранку 8 лютого затримувалися рейси з та до Мінська. Аеропорт «Бориспіль» попереджає про можливі зміни в розкладі через негоду.



Оновлено: станом на 18:46 у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Чернівцях та Вінниці через негоду не працюють аеропорти.



Прибирання снігу



У ДСНС повідомили, що для ліквідації наслідків негоди залучили 2 200 людей та 1 670 одиниць техніки, зокрема від «Укравтодору» працюють 2 097 людей та 1 637 одиниць техніки. Крім того, рятувальники кажуть, що жоден населений пункт не знеструмлено через негоду.



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дорожники і бригади комунальників працюють у посиленому режимі. За його словами, з ночі в столиці розчищають сніг 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад із ручного прибирання.



У Львові до боротьби з негодою долучився також міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що разом із родиною розчистив територію біля свого будинку, і зробити так може кожен. Садовий також закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.



Сам політик разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.





Мер Львова Андрій Садовий (ліворуч) разом із працівниками мерії прибирає сніг, Львів, 8 лютого 2021 року

Фото: Міськрада Львова

Крім того, в Рівненській області в деяких школах зупинили навчання через негоду. В області 29 із 242 шкільних автобусів не змогли виїхати через снігопад. У Тернопільській області 10 шкіл перевели на дистанційне навчання, бо також не змогли виїхати шкільні автобуси, — передає «Суспільне».



Що робити в таку погоду?



Комунальні служби просять водіїв не залишати автівки на узбіччях, тротуарах і крайніх смугах доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У патрульній поліції попереджають, що машини, які заважатимуть розчищенню, евакуюють.



Для тих, хто хоче дізнатися про стан проїзду автошляхами, цілодобово працює гаряча лінія: (044) 287–11–40. А якщо ви потрапили в скрутну ситуацію, телефонуйте на спецлінію поліції за номером 102.



Також водіям нагадують, як поводитися на дорозі під час ожеледиці:



витримуйте дистанцію між автомобілями, пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

Поради для пішоходів:





Більше про:

снігопад

негода

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Суспільство

Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати. Жителів закликав допомогти

Павло Калашник

08 лютого, 2021 16:39



Мер Львова Андрій Садовий (ліворуч) разом з працівниками мерії прибирає сніг, Львів, 8 лютого 2021 року

Фото: Міськрада Львова

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що в снігопаді в місті насамперед винен він, тому міський голова взяв лопату й пішов його прибирати. Але своїх сил та комунальних служб, схоже, буде замало, тому Садовий попросив про допомогу і жителів міста.

Про це Садовий написав у себе на Facebook.



Вже зранку 8 лютого, за його словами, в місті випало понад 30 сантиметрів снігу.



«Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно та побут», — заявив він.



Садовий наголосив, що він разом із родиною розчистив територію біля будинку, і зробити так може кожен.



За декілька годин очільник Львова написав новий пост, у якому закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.



«Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме», — зазначив він.



Сам Садовий разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.



Депутати міськради отримали повідомлення з закликом долучитися до прибирання.



Нагадаємо, на 8 лютого в західних областях України прогнозували значне погіршення погодних умов — зокрема снігопад, хуртовини та сильні пориви вітру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сертифікати та дипломи з міжнародних іспитів з іноземних мов у 2020/2021 навчальному році дозволили зараховувати учням як державну підсумкову атестацію.Про це йдеться в методичних рекомендаціях, які Міносвіти розробило для закладів загальної середньої освіти, передає Громадське , посилаючись на пресслужбу відомства.Там зазначили, що такі сертифікати можуть бути отримані у 2020 чи 2021 році. Для учнів, які вивчають іноземну мову у школі за рівнем стандарту або академічним рівнем, достатньо мати сертифікат рівня В-1. Для школярів із класів з поглибленим вивченням іноземних мов потрібен щонайменше рівень В-2.Рекомендований МОН перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуватимуть як ДПА, можна переглянути тут.У міністерстві також зазначають, що у 2020/2021 навчальному році школярі на ДПА зможуть обрати третім і четвертим навальними предметами (окрім обов'язкових української мови та математики) дві іноземні мови. Третім навчальним предметом можна вибрати також історію України.Про ЗНОНагадаємо, в Україні з 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році. Триватиме вона до 5 березня. Про деталі реєстрації можете прочитати тут.читайте такожЗ 2021 року ЗНО з математики стане обов'язковим, а тривалість тесту з мови та літератури збільшиться на 30 хвилинУ Мукачеві вирішили у 2021 році давати випускникам шкіл по 1000 грн. 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Астронавт стверджував, що вони пролетіли «милі, милі й милі».Однак Сондерс пояснив, що навіть така відстань є дивовижною: «Герметичні скафандри сильно обмежували рух, а через забрало шолома було важко бачити навіть свої ноги».Фахівець зазначив, що хоча теоретично м‘яч і можна було запустити на кілька кілометрів завдяки слабкій гравітації на Місяці, проте це міг би зробити лише чемпіон із гольфу.Як відомо, Шепард доставив на супутник Землі два м'ячі. Ключку не брав узагалі — лише залізну кінцівку від неї. Після прибуття на Місяць і закінчення основної частини місії астронавт дістав м'ячі та спробував ними зіграти. Щоб зробити це, він прикріпив кінцівку від ключки до інструмента, який був призначений для збору місячної породи.читайте такожNASA провело випробування найменшого комерційного планетохода. Він може замінити великі ровериІзраїль спробує у 2024 році вдруге посадити свій апарат на Місяць. Попередній запуск був невдалимБільше про:МісяцьПоділитись:Останні новиниКремль хоче роздати росіянам $6,7 млрд, щоб стримати суспільне невдоволення перед парламентськими виборами — Reuters08 лютого 2021, 20:44У Німеччині збудують завод з виробництва синтетичного палива08 лютого 2021, 20:38В ОП заявили, що не знають про гроші олігархів, які збирали на боротьбу з COVID-19. А ще влітку обіцяли провести аудит08 лютого 2021, 20:36У Києві група людей торгувала підробленими водійськими посвідченнями. Така схема їм приносила по 20 млн грн щороку08 лютого 2021, 19:55США нададуть Україні холодильники для зберігання вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer08 лютого 2021, 19:47Уряд схвалив законопроєкт про трудові відносини: він має побороти нелегальну зайнятість (схоже, серед ФОПів також)08 лютого 2021, 19:46Росія нарощує присутність в анексованому Криму. Супутники зафіксували там десятки нових військових об'єктів ㅡ ЗМІ08 лютого 2021, 19:27Три країни Європейського Союзу дзеркально висилають російських дипломатів08 лютого 2021, 19:13Сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов дозволили зараховувати як ДПА — Міносвіти08 лютого 2021, 18:53Двом поліцейським на Черкащині оголосили підозру у катуванні. Під час допитів вони зламали залізний стілець об чоловіка08 лютого 2021, 18:44СуспільствоОкрім Зеленського та урядовців, першими в Україні можуть вакцинувати «суспільних авторитетів» — СтепановБорис Ткачук08 лютого, 2021 17:23Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість вакцинації «суспільних авторитетів» в Україні одними з перших для популяризації щеплень серед населення. Раніше в МОЗ уже заявляли, що для цього збираються вакцинувати, зокрема, прем'єра та президента.Про такий план повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі з питань коронавірусу 8 лютого.Він зазначив, що для цього МОЗ розглядає питання про внесення змін до Національного плану вакцинації.«Припускаємо внесення змін саме для популяризації цієї кампанії, щоб показати безпеку вакцини. Для цього потрібно, серед іншого, щоб у людей була довіра», — сказав Степанов.Він зазначив, що для популяризації щеплень вакцинувати можуть людей, які є «авторитетами в суспільстві».«Тому ми цього тижня вже визначимося, за необхідності внесемо відповідні зміни з певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпеку вакцини... Кінцевого рішення немає, воно буде закріплене в нашій дорожній карті», — наголосив міністр.Степанов зазначає, що в Україні можна спостерігати «тривожну тенденцію». Так, згідно з соціологічними опитуваннями в листопаді 2020 року, вакцинуватися проти коронавірусу безпечною та безплатною вакциною були готові 55% українців. У січні 2021 року таких людей уже було 43%.читайте також«Громадяни України — не кролики»: що нового Зеленський розповів про вакцинацію проти COVID-19 в Україні?Зазначимо, президент Володимир Зеленський 8 січня на форумі «Україна 30» також заявив, що готовий одним із перших зробити щеплення проти коронавірусу, щоб показати важливість і безпечність вакцинації. Раніше в Міністерстві охорони здоров'я казали, що розглядають можливість позачергового щеплення проти коронавірусу президента, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗ Максима Степанова.Раніше в МОЗ повідомляли, що першими мають вакцинувати 21 мільйон українців, які входять у групи ризику. Поки Україна претендує на 16 млн доз вакцини, які мають безоплатно передати в межах ініціативи COVAX. У лютому ми повинні отримати перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer у межах COVAX.Вакцина проти COVID-19 складається з двох доз, тобто 16 млн доз вакцини від COVAX вистачить на 8 млн людей. Також Україна домовилася про постачання 1,9 млн доз вакцини від Sinovac, але для цього ефективність препарату має бути не менш як 70%.Раніше Зеленський заявляв, що домовився з окремими країнами Європейського Союзу, аби вони «потроху віддавали» вакцину проти COVID-19 Україні.Більше про:вакцинаціяПоділитись:Останні новиниКремль хоче роздати росіянам $6,7 млрд, щоб стримати суспільне невдоволення перед парламентськими виборами — Reuters08 лютого 2021, 20:44У Німеччині збудують завод з виробництва синтетичного палива08 лютого 2021, 20:38В ОП заявили, що не знають про гроші олігархів, які збирали на боротьбу з COVID-19. А ще влітку обіцяли провести аудит08 лютого 2021, 20:36У Києві група людей торгувала підробленими водійськими посвідченнями. Така схема їм приносила по 20 млн грн щороку08 лютого 2021, 19:55США нададуть Україні холодильники для зберігання вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer08 лютого 2021, 19:47Уряд схвалив законопроєкт про трудові відносини: він має побороти нелегальну зайнятість (схоже, серед ФОПів також)08 лютого 2021, 19:46Росія нарощує присутність в анексованому Криму. Супутники зафіксували там десятки нових військових об'єктів ㅡ ЗМІ08 лютого 2021, 19:27Три країни Європейського Союзу дзеркально висилають російських дипломатів08 лютого 2021, 19:13Сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов дозволили зараховувати як ДПА — Міносвіти08 лютого 2021, 18:53Двом поліцейським на Черкащині оголосили підозру у катуванні. Під час допитів вони зламали залізний стілець об чоловіка08 лютого 2021, 18:44СуспільствоВ Україні тривають снігопади. У Києві й Львові затори, а рух деякими дорогами в семи областях обмеженоЄвгенія Луценко08 лютого, 2021 17:19Комунальники прибирають вулиці Львова від снігу, 8 лютого 2021 рокуФото: Олександр Хоменко/ hromadskeВ Україні 8 лютого спостерігається погіршення погодних умов — тривають снігопади, які ускладнюють рух транспорту та роботу електростанцій, деякі міста забороняють в’їзд великогабаритного транспорту, а в аеропортах через негоду скасовують рейси.Які прогнози?В Укргідрометцентрі повідомляють, що в понеділок у західних, центральних, а також Житомирській, Київській, Чернігівській областях спостерігається значний сніг, хуртовини, снігові замети. У Рівненській, Волинській та Львівській областях очікується 30-40 см снігу.В Укргідрометцентрі попереджають: у найближчі три дні погода не зміниться. У більшості областей буде сніг та мокрий сніг. У вівторок, 9 лютого, на всій території України, крім заходу, будуть пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця, у північних та східних областях — хуртовини, у центральних — налипання мокрого снігу та ожеледь.Температура вночі 9 лютого буде приблизно 3–11°С морозу, вдень — 0–5°С морозу. У центральних областях буде 0–5°С тепла, на Закарпатті та на півдні вдень буде 6–11°С тепла. 8-9 лютого через відлигу та опади на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).10 та 11 лютого вночі очікується у середньому 0–6°С морозу, а вдень від 3°С морозу до 3°С тепла. На півночі України вночі буде 9–16°С морозу, а вдень — 3–8° морозу.Вулиці Львова накрило снігом, 8 лютого 2021 рокуФото: Олександр Хоменко/ hromadskeРух транспортуЧерез негоду рятувальники закликають утриматися від подорожей автомобілями, а також просять власників автівок не залишати транспорт уздовж доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що рятувальники відбуксували 35 транспортних засобів та допомогли 75 людям.В «Укравтодорі» повідомляють, що в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській і Полтавській областях ввели обмеження на рух транспорту. Так, у Києві, Львові та Полтаві тимчасово заборонили в’їзд вантажівок.Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг. Де такі є — позначили на карті Google.У Києві через негоду утворилися затори. За даними Google Maps, ускладнений рух центральними вулицями, зокрема бульваром Шевченка, Лесі України, Хрещатиком, Великою Житомирською, Набережно-Хрещатицькою, проспектом Перемоги.Фото: СкриншотЗатори також утворилися і у Львові.Фото: СкриншотСтаном на 16:00 у звичайному режимі працюють аеропорти та залізничний транспорт. Водночас ввечері 7 лютого Міжнародний аеропорт «Львів» повідомляв про скасування рейсів до Стамбула та Борисполя, а зранку 8 лютого затримувалися рейси з та до Мінська. Аеропорт «Бориспіль» попереджає про можливі зміни в розкладі через негоду.Оновлено: станом на 18:46 у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Чернівцях та Вінниці через негоду не працюють аеропорти.Прибирання снігуУ ДСНС повідомили, що для ліквідації наслідків негоди залучили 2 200 людей та 1 670 одиниць техніки, зокрема від «Укравтодору» працюють 2 097 людей та 1 637 одиниць техніки. Крім того, рятувальники кажуть, що жоден населений пункт не знеструмлено через негоду.Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дорожники і бригади комунальників працюють у посиленому режимі. За його словами, з ночі в столиці розчищають сніг 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад із ручного прибирання.У Львові до боротьби з негодою долучився також міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що разом із родиною розчистив територію біля свого будинку, і зробити так може кожен. Садовий також закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.Сам політик разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.Мер Львова Андрій Садовий (ліворуч) разом із працівниками мерії прибирає сніг, Львів, 8 лютого 2021 рокуФото: Міськрада ЛьвоваКрім того, в Рівненській області в деяких школах зупинили навчання через негоду. В області 29 із 242 шкільних автобусів не змогли виїхати через снігопад. У Тернопільській області 10 шкіл перевели на дистанційне навчання, бо також не змогли виїхати шкільні автобуси, — передає «Суспільне».Що робити в таку погоду?Комунальні служби просять водіїв не залишати автівки на узбіччях, тротуарах і крайніх смугах доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У патрульній поліції попереджають, що машини, які заважатимуть розчищенню, евакуюють.Для тих, хто хоче дізнатися про стан проїзду автошляхами, цілодобово працює гаряча лінія: (044) 287–11–40. А якщо ви потрапили в скрутну ситуацію, телефонуйте на спецлінію поліції за номером 102.Також водіям нагадують, як поводитися на дорозі під час ожеледиці:витримуйте дистанцію між автомобілями, пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;під час їзди не здійснюйте різких маневрів;наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;зважайте на попередження відповідних служб.Поради для пішоходів:Більше про:снігопаднегодаПоділитись:Останні новиниКремль хоче роздати росіянам $6,7 млрд, щоб стримати суспільне невдоволення перед парламентськими виборами — Reuters08 лютого 2021, 20:44У Німеччині збудують завод з виробництва синтетичного палива08 лютого 2021, 20:38В ОП заявили, що не знають про гроші олігархів, які збирали на боротьбу з COVID-19. А ще влітку обіцяли провести аудит08 лютого 2021, 20:36У Києві група людей торгувала підробленими водійськими посвідченнями. Така схема їм приносила по 20 млн грн щороку08 лютого 2021, 19:55США нададуть Україні холодильники для зберігання вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer08 лютого 2021, 19:47Уряд схвалив законопроєкт про трудові відносини: він має побороти нелегальну зайнятість (схоже, серед ФОПів також)08 лютого 2021, 19:46Росія нарощує присутність в анексованому Криму. Супутники зафіксували там десятки нових військових об'єктів ㅡ ЗМІ08 лютого 2021, 19:27Три країни Європейського Союзу дзеркально висилають російських дипломатів08 лютого 2021, 19:13Сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов дозволили зараховувати як ДПА — Міносвіти08 лютого 2021, 18:53Двом поліцейським на Черкащині оголосили підозру у катуванні. Під час допитів вони зламали залізний стілець об чоловіка08 лютого 2021, 18:44СуспільствоСадовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати. Жителів закликав допомогтиПавло Калашник08 лютого, 2021 16:39Мер Львова Андрій Садовий (ліворуч) разом з працівниками мерії прибирає сніг, Львів, 8 лютого 2021 рокуФото: Міськрада ЛьвоваМер Львова Андрій Садовий вважає, що в снігопаді в місті насамперед винен він, тому міський голова взяв лопату й пішов його прибирати. Але своїх сил та комунальних служб, схоже, буде замало, тому Садовий попросив про допомогу і жителів міста.Про це Садовий написав у себе на Facebook.Вже зранку 8 лютого, за його словами, в місті випало понад 30 сантиметрів снігу.«Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно та побут», — заявив він.Садовий наголосив, що він разом із родиною розчистив територію біля будинку, і зробити так може кожен.За декілька годин очільник Львова написав новий пост, у якому закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.«Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме», — зазначив він.Сам Садовий разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.Депутати міськради отримали повідомлення з закликом долучитися до прибирання.Нагадаємо, на 8 лютого в західних областях України прогнозували значне погіршення погодних умов — зокрема снігопад, хуртовини та сильні пориви вітру.

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