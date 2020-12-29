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Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку

Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
Муніципали оштрафували 71 порушника правил дорожнього руху по вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком.

Про це інформує департамент муніципальної варти Луцькради.

Нагадаємо, від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафують водіїв, які порушують правила дорожнього руху на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.

Під час першого відпрацювання, 7 лютого, щодо порушень правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком, інспектори з паркування винесли 71 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері порушень правил дорожнього руху.

Також не вдалось уникнути конфліктних ситуацій з невдоволеними автовласниками, які свідомо порушували правила дорожнього руху. Ситуацію вдалося врегулювати завдяки злагодженій роботі з ротою тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.

Додатково повідомляють:
— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;
— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.

Роботу біля авторинку продовжать.
Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку

Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку

Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку

Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку

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Теги: Авторинок, Департамент муніціпальної варти, Луцькрада, паркування, штраф
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Коментарі 1
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не може зрозуміти, як вони штрафують "червоні" номера якщо авто ні на кого не зареєстроване???
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