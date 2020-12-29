Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
Сьогодні, 10:46
Муніципали оштрафували 71 порушника правил дорожнього руху по вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком.
Про це інформує департамент муніципальної варти Луцькради.
Нагадаємо, від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафують водіїв, які порушують правила дорожнього руху на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.
Під час першого відпрацювання, 7 лютого, щодо порушень правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком, інспектори з паркування винесли 71 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері порушень правил дорожнього руху.
Також не вдалось уникнути конфліктних ситуацій з невдоволеними автовласниками, які свідомо порушували правила дорожнього руху. Ситуацію вдалося врегулювати завдяки злагодженій роботі з ротою тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.
Додатково повідомляють:
— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;
— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.
Роботу біля авторинку продовжать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти Луцькради.
Нагадаємо, від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафують водіїв, які порушують правила дорожнього руху на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.
Під час першого відпрацювання, 7 лютого, щодо порушень правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком, інспектори з паркування винесли 71 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері порушень правил дорожнього руху.
Також не вдалось уникнути конфліктних ситуацій з невдоволеними автовласниками, які свідомо порушували правила дорожнього руху. Ситуацію вдалося врегулювати завдяки злагодженій роботі з ротою тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.
Додатково повідомляють:
— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;
— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.
Роботу біля авторинку продовжать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
не може зрозуміти, як вони штрафують "червоні" номера якщо авто ні на кого не зареєстроване???
Останні новини
У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме
Сьогодні, 11:05
Боротьба зі стихією: скільки спецтехніки працює на дорогах Луцька і приєднаних громад
Сьогодні, 10:56
Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
Сьогодні, 10:46
Судили ексдиректора «Луцькспецкомунтрансу», бо той купляв пісок у фірми, у якій є акціонером він та його дружина
Сьогодні, 10:44
Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:25