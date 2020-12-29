Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку





Про це



Нагадаємо, від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні



Під час першого відпрацювання, 7 лютого, щодо порушень правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування Єршова, Карбишева та Індустріальній, які межують з авторинком, інспектори з паркування винесли 71 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері порушень правил дорожнього руху.



Також не вдалось уникнути конфліктних ситуацій з невдоволеними автовласниками, які свідомо порушували правила дорожнього руху. Ситуацію вдалося врегулювати завдяки злагодженій роботі з ротою тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.



Додатково повідомляють:

— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;

— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.



Роботу біля авторинку продовжать.









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