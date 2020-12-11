Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду





Про це розповів



Зранку 10 лютого автобуси поїхали у напрямку селища Іваничі Володимир-Волинського району та селища Демидівка Рівненської області.



Зі слів диспетчера, окремі рейси досі скасовані, зокрема у Червоноград, Бережанку, Торчин, Гать, далі села Уїздці (Рівненська область), деякі села в Любешівському районі.



На автостанції кажуть, що у вівторок, 9 лютого, відбулися 311 рейсів, а 207 рейсів через негоду та нерозчищені шляхи скасували.



Пасажири попри негоду приходять на автостанцію. Тим, хто має квиток, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад або ж пропонують змінити дату поїздки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із луцької автостанції № 1 відновили курсування автобусів, які два дні поспіль не їздили через негоду.Про це розповів Суспільному старший диспетчер Віталій Бондарчук.Зранку 10 лютого автобуси поїхали у напрямку селища Іваничі Володимир-Волинського району та селища Демидівка Рівненської області.Зі слів диспетчера, окремі рейси досі скасовані, зокрема у Червоноград, Бережанку, Торчин, Гать, далі села Уїздці (Рівненська область), деякі села в Любешівському районі.На автостанції кажуть, що у вівторок, 9 лютого, відбулися 311 рейсів, а 207 рейсів через негоду та нерозчищені шляхи скасували.Пасажири попри негоду приходять на автостанцію. Тим, хто має квиток, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад або ж пропонують змінити дату поїздки.

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