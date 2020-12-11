вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду

Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Із луцької автостанції № 1 відновили курсування автобусів, які два дні поспіль не їздили через негоду.

Про це розповів Суспільному старший диспетчер Віталій Бондарчук.

Зранку 10 лютого автобуси поїхали у напрямку селища Іваничі Володимир-Волинського району та селища Демидівка Рівненської області.

Зі слів диспетчера, окремі рейси досі скасовані, зокрема у Червоноград, Бережанку, Торчин, Гать, далі села Уїздці (Рівненська область), деякі села в Любешівському районі.

На автостанції кажуть, що у вівторок, 9 лютого, відбулися 311 рейсів, а 207 рейсів через негоду та нерозчищені шляхи скасували.

Пасажири попри негоду приходять на автостанцію. Тим, хто має квиток, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад або ж пропонують змінити дату поїздки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автостанція, Луцьк, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО У Луцьку на автостанції через негоду скасували 20 рейсів. ВІДЕО
26 січень, 17:55
Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО Негода на Волині: як працює автостанція у Луцьку. ВІДЕО
11 грудень, 2020, 17:08
На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів
09 лютий, 13:35
Луцькі муніципали обіцяють взятися за знос незаконних кіосків на автостанції №1 Луцькі муніципали обіцяють взятися за знос незаконних кіосків на автостанції №1
29 січень, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
 0
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
 0
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8