У Дніпрі за декілька хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії





Про це мер міста Борис Філатов повідомив у фейсбуці.



"Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі", - написав Філатов.



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Він обіцяв надати громаді "всі вичерпні пояснення в кожному конкретному випадку". Звільненим за можливості допоможуть із працевлаштуванням. Філатов відзначив, що це другий етап оптимізації структури міського господарства. На першому етапі в Дніпрі укрупнили міські медичні заклади.



Філатов підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури та зроблять прекрасне місто ще більш комфортним і зручним для життя".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міська рада Дніпра провела сесію, яка тривала 9 хвилин, на ній звільнили 655 людей і затвердили нову структуру.Про це мер містаповідомив у фейсбуці."Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі", - написав Філатов.Як пише Українська правда , раніше в соцмережі Філатов пояснив, що скорочення пов'язані з тим, що об'єднують деякі комунальні підприємства, скорочують "зайвий адміністративний персонал", прибирають дублюючий функціонал та замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".Він обіцяв надати громаді "всі вичерпні пояснення в кожному конкретному випадку". Звільненим за можливості допоможуть із працевлаштуванням. Філатов відзначив, що це другий етап оптимізації структури міського господарства. На першому етапі в Дніпрі укрупнили міські медичні заклади.Філатов підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури та зроблять прекрасне місто ще більш комфортним і зручним для життя".

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