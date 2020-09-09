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Волинські гістологи зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій

Волинські гістологи зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій
Викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняли призове місце на конкурсі наукової фотографії.

Про це йдеться на сайті навчального закладу.

Викладачі кафедри гістології та медичної біології Навчально-наукового медичного інституту Ярослав Степанюк й Ольга Титюк зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій 2020 «Wikimedia Ukraine». Мікрофотографія, яка зроблена із власних гістологічних препаратів, перемогла в категорії «Мікроскопія». Цьогоріч учасники подали понад 1400 фотографій.

На фото зображений поперечний переріз зубців ротової присоски Ancistrus dolichopterus.
Поперечний переріз зубців ротової присоски Ancistrus dolichopterus (ІІІ місце, «Мікроскопія»).
Поперечний переріз зубців ротової присоски Ancistrus dolichopterus (ІІІ місце, «Мікроскопія»).



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Теги: ВНУ, конкурс
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