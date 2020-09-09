Волинські гістологи зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій
Сьогодні, 06:33
Викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняли призове місце на конкурсі наукової фотографії.
Про це йдеться на сайті навчального закладу.
Викладачі кафедри гістології та медичної біології Навчально-наукового медичного інституту Ярослав Степанюк й Ольга Титюк зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій 2020 «Wikimedia Ukraine». Мікрофотографія, яка зроблена із власних гістологічних препаратів, перемогла в категорії «Мікроскопія». Цьогоріч учасники подали понад 1400 фотографій.
На фото зображений поперечний переріз зубців ротової присоски Ancistrus dolichopterus.
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Про це йдеться на сайті навчального закладу.
Викладачі кафедри гістології та медичної біології Навчально-наукового медичного інституту Ярослав Степанюк й Ольга Титюк зайняли третє місце в конкурсі наукових фотографій 2020 «Wikimedia Ukraine». Мікрофотографія, яка зроблена із власних гістологічних препаратів, перемогла в категорії «Мікроскопія». Цьогоріч учасники подали понад 1400 фотографій.
На фото зображений поперечний переріз зубців ротової присоски Ancistrus dolichopterus.
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