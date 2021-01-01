Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 12 лютого, прогнозують хмарну погоду, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря: вночі 8-13º морозу, вдень 6-11º морозу.
Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, буде також хмарна погода, що протриматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме сніг. Температура вночі 13º морозу, вдень 12º морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря: вночі 8-13º морозу, вдень 6-11º морозу.
Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, буде також хмарна погода, що протриматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме сніг. Температура вночі 13º морозу, вдень 12º морозу.
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