У місті на Волині на світлофорі бус зіткнувся з позашляховиком. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
У Володимирі-Волинському ввечері 11-го лютого на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, зіткнулись два атомобілі.
Про це повідомляє Твій Володимир в інстаграмі, - пише Буг.
Відомо, що перед пішохідним переходом бус наздогнав позашляховика. На місці працювали правоохоронці.
До слова, цього ж дня вранці на світлофорі також трапилась ДТП за участю Renault та Toyota.
Про це повідомляє Твій Володимир в інстаграмі, - пише Буг.
Відомо, що перед пішохідним переходом бус наздогнав позашляховика. На місці працювали правоохоронці.
До слова, цього ж дня вранці на світлофорі також трапилась ДТП за участю Renault та Toyota.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
Останні новини
У Луцьку п’яний чоловік потрощив бус і легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У місті на Волині на світлофорі бус зіткнувся з позашляховиком. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Помер волинський поліцейський
Сьогодні, 10:46