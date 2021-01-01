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У місті на Волині на світлофорі бус зіткнувся з позашляховиком. ВІДЕО

У місті на Волині на світлофорі бус зіткнувся з позашляховиком. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському ввечері 11-го лютого на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, зіткнулись два атомобілі.

Про це повідомляє Твій Володимир в інстаграмі, - пише Буг.

Відомо, що перед пішохідним переходом бус наздогнав позашляховика. На місці працювали правоохоронці.

До слова, цього ж дня вранці на світлофорі також трапилась ДТП за участю Renault та Toyota.

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Публикация от Твій Володимир


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Теги: аварія, Володимир, світлофор
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