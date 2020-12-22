У луцькому парку на вихідних відбудеться фестиваль снігових скульптур
Сьогодні, 14:15
У Луцьку 13 та 14 лютого у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки організовують зимове дозвілля "Сніжна зима -2021".
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Зокрема, у суботу, 13 лютого, з 11 години запрошують дітей та дорослих на центральну алею, щоб долучитися до цікавих заходів «Веселі санчата», «Грінч-санчата» та взяти участь у сімейних розвагах «Найкреативніший сніговик» та «Снігова куля».
З 10 години тут уже триватиме пленер «Снігова скульптура». Цей захід продовжиться ще і наступного дня.
А вже в неділю, 14 лютого, о 14 годині лучан та гостей міста запрошують відвідати алею зимових скульптур «Зимовий вернісаж».
Також цими вихідними у парку біля дамби усі охочі зможуть покататися на світломузичній сніговій гірці та взяти участь у зимових розвагах «Веселі гірки - дружні гутірки», які продовжаться ще й 15 лютого.
Прихильників здорового способу життя запрошують відвідати мультифункціональні спортивні майданчики на вулиці Глушець та площі перед входом до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де відбудеться загальноміська акція «Ранкова гімнастика» з професійним фітнес-тренером.
Біля Луцького зоопарку та дитячо-юнацької спортивної школи №3 з 12 години любителі спорту зможуть взяти участь у відкритих тренуваннях з біатлону і тренуваннях їзди на лижах.
Протягом трьох днів, 13, 14, 15 лютого, усі охочі зможуть долучитися до онлайн-флешмобу «Сніжний зимовий Луцьк» у соціальній мережі фейсбук та інстаграм департаменту сім’ї, молоді та спорту.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Зокрема, у суботу, 13 лютого, з 11 години запрошують дітей та дорослих на центральну алею, щоб долучитися до цікавих заходів «Веселі санчата», «Грінч-санчата» та взяти участь у сімейних розвагах «Найкреативніший сніговик» та «Снігова куля».
З 10 години тут уже триватиме пленер «Снігова скульптура». Цей захід продовжиться ще і наступного дня.
А вже в неділю, 14 лютого, о 14 годині лучан та гостей міста запрошують відвідати алею зимових скульптур «Зимовий вернісаж».
Також цими вихідними у парку біля дамби усі охочі зможуть покататися на світломузичній сніговій гірці та взяти участь у зимових розвагах «Веселі гірки - дружні гутірки», які продовжаться ще й 15 лютого.
Прихильників здорового способу життя запрошують відвідати мультифункціональні спортивні майданчики на вулиці Глушець та площі перед входом до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де відбудеться загальноміська акція «Ранкова гімнастика» з професійним фітнес-тренером.
Біля Луцького зоопарку та дитячо-юнацької спортивної школи №3 з 12 години любителі спорту зможуть взяти участь у відкритих тренуваннях з біатлону і тренуваннях їзди на лижах.
Протягом трьох днів, 13, 14, 15 лютого, усі охочі зможуть долучитися до онлайн-флешмобу «Сніжний зимовий Луцьк» у соціальній мережі фейсбук та інстаграм департаменту сім’ї, молоді та спорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А при Союзе в февральском парке всегда был праздник Русской зимы.
А нині маємо навалу рускага мира ,хто б подумав ,що "братушки"завжди були нам найбільшими ворогами .
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