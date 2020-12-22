У луцькому парку на вихідних відбудеться фестиваль снігових скульптур

У Луцьку 13 та 14 лютого у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки організовують зимове дозвілля "Сніжна зима -2021".Про це інформує пресслужба Луцькради.Зокрема, у суботу, 13 лютого, з 11 години запрошують дітей та дорослих на центральну алею, щоб долучитися до цікавих заходів «Веселі санчата», «Грінч-санчата» та взяти участь у сімейних розвагах «Найкреативніший сніговик» та «Снігова куля».З 10 години тут уже триватиме пленер «Снігова скульптура». Цей захід продовжиться ще і наступного дня.А вже в неділю, 14 лютого, о 14 годині лучан та гостей міста запрошують відвідати алею зимових скульптур «Зимовий вернісаж».Також цими вихідними у парку біля дамби усі охочі зможуть покататися на світломузичній сніговій гірці та взяти участь у зимових розвагах «Веселі гірки - дружні гутірки», які продовжаться ще й 15 лютого.Прихильників здорового способу життя запрошують відвідати мультифункціональні спортивні майданчики на вулиці Глушець та площі перед входом до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де відбудеться загальноміська акція «Ранкова гімнастика» з професійним фітнес-тренером.Біля Луцького зоопарку та дитячо-юнацької спортивної школи №3 з 12 години любителі спорту зможуть взяти участь у відкритих тренуваннях з біатлону і тренуваннях їзди на лижах.Протягом трьох днів, 13, 14, 15 лютого, усі охочі зможуть долучитися до онлайн-флешмобу «Сніжний зимовий Луцьк» у соціальній мережі фейсбук та інстаграм департаменту сім’ї, молоді та спорту.