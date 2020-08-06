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В Україні можуть почати штрафувати водіїв, які ображатимуть поліцейських

В Україні можуть почати штрафувати водіїв, які ображатимуть поліцейських
В Україні можуть почати карати водіїв за образу на адресу поліцейського.

Відповідний законопроєкт, який зареєстрований у Верховній Раді під №5050, передбачає грошовий штраф, виправні роботи або адміністративний арешт, повідомляє "ТСН".

"Злісна непокора законному розпорядженню, вимозі працівника Національної поліції України при виконанні ним службових обов'язків, а також умисні, публічні дії, які ображають честь та гідність працівника Національної поліції України під час виконання ним службових обов’язків виражені в непристойній формі, осквернення поліцейського однострою - тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб", - йдеться в пояснювальній записці.

Окрім того, вчинення таких саме дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку також передбачають вищезазначені санкції.

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Теги: образа, штраф, водії, поліцейські, законопроєкт, ВР
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