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Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 лютого
У Волинській області завтра, 13 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду, часом невеликий сніг.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 10-15º морозу, вдень 6-11º морозу.

За інформацієї sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря: вночі 13º морозу, вдень 7-6º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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