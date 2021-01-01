Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 лютого
Сьогодні, 20:31
У Волинській області завтра, 13 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду, часом невеликий сніг.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 10-15º морозу, вдень 6-11º морозу.
За інформацієї sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря: вночі 13º морозу, вдень 7-6º морозу.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 10-15º морозу, вдень 6-11º морозу.
За інформацієї sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря: вночі 13º морозу, вдень 7-6º морозу.
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