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У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО

У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
У Луцьку 13 лютого затримали 33-річного жителя Дніпропетровщини під час отримання ним на пошті посилки із психотропами – понад 200 г PVP.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У ході обшуку в готельному номері, де проживав чоловік, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс та PVP) й обладнання для їхнього пакування.

Слідство вважає, що він займався збутом наркотиків через так звані "закладки".

У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО

Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України).

Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, пошта, посилка, прокуратура
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