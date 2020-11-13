У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО





Про це інформує пресслужба



У ході обшуку в готельному номері, де проживав чоловік, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс та PVP) й обладнання для їхнього пакування.



Слідство вважає, що він займався збутом наркотиків через так звані "закладки".





Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України).



Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 13 лютого затримали 33-річного жителя Дніпропетровщини під час отримання ним на пошті посилки із психотропами – понад 200 г PVP.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури У ході обшуку в готельному номері, де проживав чоловік, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс та PVP) й обладнання для їхнього пакування.Слідство вважає, що він займався збутом наркотиків через так звані "закладки".Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України).Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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