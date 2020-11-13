У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
13 лютий, 23:32
У Луцьку 13 лютого затримали 33-річного жителя Дніпропетровщини під час отримання ним на пошті посилки із психотропами – понад 200 г PVP.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У ході обшуку в готельному номері, де проживав чоловік, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс та PVP) й обладнання для їхнього пакування.
Слідство вважає, що він займався збутом наркотиків через так звані "закладки".
Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У ході обшуку в готельному номері, де проживав чоловік, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс та PVP) й обладнання для їхнього пакування.
Слідство вважає, що він займався збутом наркотиків через так звані "закладки".
Вирішується питання про повідомлення затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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