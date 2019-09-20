Завдяки сучасним методикам пацієнти волинської обласної лікарні можуть самостійно ходити на наступний день після операції





Про це йдеться



Хірург Микола Галей застосовує лапароскопічну методику, бо вона для хворого менш травматична, а заведена в організм камера показує об’ємне зображення операційного поля.



«Лапароскопічна методика легше переноситься людьми в після операційному періоді і під час операції. Вона більш ощадлива щодо органів черевної порожнини», - пояснив медичний директор з хірургії ВОКЛ Микола Галей.



Своєчасне звернення пацієнта в поєднанні з лапароскопічними методиками дозволяє прооперувати пацієнта за 20 хвилин.



На виокремлену порожнину, де була грижа, що собою нагадує отвір у черевній стінці кріплять спеціальну сітку відповідно до анатомічних особливостей операційного поля.



Щороку у Волинській обласній клінічній лікарні оперують до 40 пахових гриж. Серед основних причин їх виникнення: слабкість передньої черевної стінки, закрепи, хвороби легень. Але найчастіше – важка фізична робота.



І що швидше звернутися до лікаря – то коротший больовий період хвороби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після операції з видалення пахової грижі пацієнти Волинської обласної клінічної лікарні починають самостійно ходити уже наступного дня.Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка Хірургзастосовує лапароскопічну методику, бо вона для хворого менш травматична, а заведена в організм камера показує об’ємне зображення операційного поля.«Лапароскопічна методика легше переноситься людьми в після операційному періоді і під час операції. Вона більш ощадлива щодо органів черевної порожнини», - пояснив медичний директор з хірургії ВОКЛ Микола Галей.Своєчасне звернення пацієнта в поєднанні з лапароскопічними методиками дозволяє прооперувати пацієнта за 20 хвилин.На виокремлену порожнину, де була грижа, що собою нагадує отвір у черевній стінці кріплять спеціальну сітку відповідно до анатомічних особливостей операційного поля.Щороку у Волинській обласній клінічній лікарні оперують до 40 пахових гриж. Серед основних причин їх виникнення: слабкість передньої черевної стінки, закрепи, хвороби легень. Але найчастіше – важка фізична робота.І що швидше звернутися до лікаря – то коротший больовий період хвороби.

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