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Завдяки сучасним методикам пацієнти волинської обласної лікарні можуть самостійно ходити на наступний день після операції

Завдяки сучасним методикам пацієнти волинської обласної лікарні можуть самостійно ходити на наступний день після операції
Після операції з видалення пахової грижі пацієнти Волинської обласної клінічної лікарні починають самостійно ходити уже наступного дня.

Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.

Хірург Микола Галей застосовує лапароскопічну методику, бо вона для хворого менш травматична, а заведена в організм камера показує об’ємне зображення операційного поля.

«Лапароскопічна методика легше переноситься людьми в після операційному періоді і під час операції. Вона більш ощадлива щодо органів черевної порожнини», - пояснив медичний директор з хірургії ВОКЛ Микола Галей.

Своєчасне звернення пацієнта в поєднанні з лапароскопічними методиками дозволяє прооперувати пацієнта за 20 хвилин.

На виокремлену порожнину, де була грижа, що собою нагадує отвір у черевній стінці кріплять спеціальну сітку відповідно до анатомічних особливостей операційного поля.

Щороку у Волинській обласній клінічній лікарні оперують до 40 пахових гриж. Серед основних причин їх виникнення: слабкість передньої черевної стінки, закрепи, хвороби легень. Але найчастіше – важка фізична робота.

І що швидше звернутися до лікаря – то коротший больовий період хвороби.


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Теги: операція, пахова грижа, лапароскопічна методика, Волинська обласна клінічна лікарня, Микола Галей
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