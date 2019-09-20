Завдяки сучасним методикам пацієнти волинської обласної лікарні можуть самостійно ходити на наступний день після операції
Сьогодні, 21:44
Після операції з видалення пахової грижі пацієнти Волинської обласної клінічної лікарні починають самостійно ходити уже наступного дня.
Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Хірург Микола Галей застосовує лапароскопічну методику, бо вона для хворого менш травматична, а заведена в організм камера показує об’ємне зображення операційного поля.
«Лапароскопічна методика легше переноситься людьми в після операційному періоді і під час операції. Вона більш ощадлива щодо органів черевної порожнини», - пояснив медичний директор з хірургії ВОКЛ Микола Галей.
Своєчасне звернення пацієнта в поєднанні з лапароскопічними методиками дозволяє прооперувати пацієнта за 20 хвилин.
На виокремлену порожнину, де була грижа, що собою нагадує отвір у черевній стінці кріплять спеціальну сітку відповідно до анатомічних особливостей операційного поля.
Щороку у Волинській обласній клінічній лікарні оперують до 40 пахових гриж. Серед основних причин їх виникнення: слабкість передньої черевної стінки, закрепи, хвороби легень. Але найчастіше – важка фізична робота.
І що швидше звернутися до лікаря – то коротший больовий період хвороби.
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Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Хірург Микола Галей застосовує лапароскопічну методику, бо вона для хворого менш травматична, а заведена в організм камера показує об’ємне зображення операційного поля.
«Лапароскопічна методика легше переноситься людьми в після операційному періоді і під час операції. Вона більш ощадлива щодо органів черевної порожнини», - пояснив медичний директор з хірургії ВОКЛ Микола Галей.
Своєчасне звернення пацієнта в поєднанні з лапароскопічними методиками дозволяє прооперувати пацієнта за 20 хвилин.
На виокремлену порожнину, де була грижа, що собою нагадує отвір у черевній стінці кріплять спеціальну сітку відповідно до анатомічних особливостей операційного поля.
Щороку у Волинській обласній клінічній лікарні оперують до 40 пахових гриж. Серед основних причин їх виникнення: слабкість передньої черевної стінки, закрепи, хвороби легень. Але найчастіше – важка фізична робота.
І що швидше звернутися до лікаря – то коротший больовий період хвороби.
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