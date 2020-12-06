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У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО

У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО
14 лютого, у неділю, Луцький міський відділ держреєстрації актів цивільного стану головного теруправління юстиції у Волинській області організував захід приурочений до Дня закоханих.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

На особливе дійство були запрошені сімейні пари, які ставали на рушничок щастя у 2018 році. Саме тоді, Міністерство юстиції України по усій Україні запустило урядову програму «Кохання поза часом» і надало можливість закоханим парам здійснити свою мрію – одружитися в День Святого Валентина.

Щемним і дуже зворушливим були слова держаного реєстратора, яка привітала пари з «шкіряним весіллям».

За весільним обрядом запрошені пари залишили свої підписи у Книзі ювілейних весіль, яка до слова списана позитивними відмітками святкування і 5, 10, 15, 20, 25 та 50 річниці з дня заснування сім’ї.

Заступник міського голови Ірина Чебелюк привітала сімейні пари зі знаковою подією у їхньому житті, побажала берегти та примножувати почуття один до одного, вміти злагоджувати найгостріші кути, народжувати діток та тішитись життям. Потому, вручила символічні подарунки – єднання.

Був і весільний вальс, щоправда, особливий – у кого з донечкою на руках, у кого в очікуванні на народження дитини. Келихи шампанського підіймали за кохання – вічне почуття закоханих сердець.

Тамара Калинович, начальник Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Волинській області наголосила, що добрі традиції продовжуватимуть та до Дня сім’ї організують цілий бал для закоханих лучан.

У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО
У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО
У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО
У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО
У луцькому РАЦСі у День закоханих організували свято для сімейних пар. ФОТО





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Теги: РАЦС, Луцьк, сімейні пари
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