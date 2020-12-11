Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто
Сьогодні, 10:11
З 21 години 15 лютого дозволили рух автотранспортних засобів, окрім вантажівок, дорогою Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють ще на двох автомобільних дорогах державного значення Волині:
Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.
На цих ділянках продовжує працювати дорожня техніка, аби розширити проїзд.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють ще на двох автомобільних дорогах державного значення Волині:
Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.
На цих ділянках продовжує працювати дорожня техніка, аби розширити проїзд.
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