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Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто

Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто
З 21 години 15 лютого дозволили рух автотранспортних засобів, окрім вантажівок, дорогою Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють ще на двох автомобільних дорогах державного значення Волині:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

На цих ділянках продовжує працювати дорожня техніка, аби розширити проїзд.

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Теги: Волинь, негода, траса, Луцьк, Дубно, автошлях
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