Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто





Про це



Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють ще на двох автомобільних дорогах державного значення Волині:



Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;



Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.



На цих ділянках продовжує працювати дорожня техніка, аби розширити проїзд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21 години 15 лютого дозволили рух автотранспортних засобів, окрім вантажівок, дорогою Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють ще на двох автомобільних дорогах державного значення Волині:Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.На цих ділянках продовжує працювати дорожня техніка, аби розширити проїзд.

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