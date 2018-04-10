Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія





Про це



У понеділок, 15 лютого близько 17-ї години, у місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про адміністративне правопорушення. Заявник розповів поліцейським, що на вулиці Володимирській рухається транспортний засіб BMW 320D, водій якого перебуває в стані алкогольного сп’яніння.



Екіпаж патрульних оперативно виявив вказаний автомобіль. Вимогу поліцейських про зупинку керманич BMW проігнорував та збільшив швидкість, грубо порушуючи ПДР.



Після нетривалого переслідування, чоловік зупинив свій автомобіль у сніговому заметі.



На щастя, ніхто не постраждав.



У 32-річного кермувальника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.



На нього інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Не виконання законної вимоги про зупинку) та винесли постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.



Матеріали справи передали до суду для прийняття рішення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі патрульні переслідували п'яного водія, який порушував ПДР та ігнорував прохання поліцейських зупинитися.Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.У понеділок, 15 лютого близько 17-ї години, у місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про адміністративне правопорушення. Заявник розповів поліцейським, що на вулиці Володимирській рухається транспортний засіб BMW 320D, водій якого перебуває в стані алкогольного сп’яніння.Екіпаж патрульних оперативно виявив вказаний автомобіль. Вимогу поліцейських про зупинку керманич BMW проігнорував та збільшив швидкість, грубо порушуючи ПДР.Після нетривалого переслідування, чоловік зупинив свій автомобіль у сніговому заметі.На щастя, ніхто не постраждав.У 32-річного кермувальника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.На нього інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Не виконання законної вимоги про зупинку) та винесли постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.Матеріали справи передали до суду для прийняття рішення.

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