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Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія

Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія
У Ковелі патрульні переслідували п'яного водія, який порушував ПДР та ігнорував прохання поліцейських зупинитися.

Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.

У понеділок, 15 лютого близько 17-ї години, у місті Ковелі патрульні отримали повідомлення про адміністративне правопорушення. Заявник розповів поліцейським, що на вулиці Володимирській рухається транспортний засіб BMW 320D, водій якого перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Екіпаж патрульних оперативно виявив вказаний автомобіль. Вимогу поліцейських про зупинку керманич BMW проігнорував та збільшив швидкість, грубо порушуючи ПДР.

Після нетривалого переслідування, чоловік зупинив свій автомобіль у сніговому заметі.

На щастя, ніхто не постраждав.

У 32-річного кермувальника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.

На нього інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Не виконання законної вимоги про зупинку) та винесли постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Матеріали справи передали до суду для прийняття рішення.



Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія

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Теги: Ковель, патрульні, ПДР, п'яний водій
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