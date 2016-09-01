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У банку прокоментували інцидент із падінням дверей на відвідувачку у Володимирі

У банку прокоментували інцидент із падінням дверей на відвідувачку у Володимирі
16-го лютого вранці у Володимирі-Волинському на жінку впали вхідні двері у відділення "Приватбанку", що знаходиться на вулиці Ковельській. Згодом представники банку розповіли про ситуацію детальніше та зазначили, що інцидент був випадковим.

Про це БУГу повідомили очевидці.

Зазначають, що двері впали на жінку, коли вона їх відкривала. Внаслідок інциденту, жінка впала. На щастя, відвідувачка банку не постраждала.

Зазначають, що це відділення відкрили не так давно – у 2020 році.

Інтернет-видання БУГ отримало коментарі від представників банку, які зауважили, що в цей час, коли клієнтка спробувала потрапити до банку, вхідні двері налагоджували спеціалісти:

“Через несправність вхідних дверей, керівник відділення звернулася до спеціалістів, які зняли двері з завісів з метою їх лагодження. В цей час до відділення завітала клієнтка поважного віку, яка не зрозуміла, що двері зняті і не є входом до відділення.

Вона намагалася їх відчинити, через що двері похилилися і впали. Керівник відділення запросила постраждалу до приміщення, запропонувала допомогу. Клієнтка відповіла, що почувається добре та допомоги не потребує.

ПриватБанк приносить вибачення за інцидент та запевняє, що він абсолютно випадковий”.

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Теги: двері, банк, падіння, коментар
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