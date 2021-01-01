Розщеплює сніг та лід за дві години: у волинському місті закупили нову протиожеледну суміш





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Постійна експлуатація вивела з роботи певну техніку, проте на допомогу прийшли підприємці, розповів під час брифінгу 16-го лютого мер Ігор Пальонка. Снігопади дали урок: потрібно оновити комунальну техніку, що прибирає сніг, сказав голова.



Пальонка розповів, що вдалося мобілізувати громаду для боротьби зі сніговими заметами.



Також він зазначив, що наразі КП “Полігон” закупило нову пробну протиожеледну суміш для посипання доріг і тротуарів. Вона нібито розщеплює сніг та лід за дві години. Після отримання її випробують на місцевих дорогах і, якщо вона буде дієвою, закуплять більше.



Наразі дороги та тротуари посипають піском та сіллю. Є проблема – вийшла з ладу машина для посипання, її спробують вирішити.



Старости Володимир-Волинської громади повідомили, що виникли проблеми з прочищенням дороги до села Дігтів. Її розчищали 5 разів, проте вона звивиста і дорогу знову перемітало снігом за кілька годин.



Чистили дорогу до цього села і зранку 16-го лютого. Після цього грейдер пройшов і по бічним вулицям Ласкова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щедрі снігопади принесли з собою справжнє випробування для комунальних служб та перевірили, як влада Володимира-Волинського може співпрацювати з підприємствами та підприємцями.Про це пише Буг Постійна експлуатація вивела з роботи певну техніку, проте на допомогу прийшли підприємці, розповів під час брифінгу 16-го лютого мер. Снігопади дали урок: потрібно оновити комунальну техніку, що прибирає сніг, сказав голова.Пальонка розповів, що вдалося мобілізувати громаду для боротьби зі сніговими заметами.Також він зазначив, що наразі КП “Полігон” закупило нову пробну протиожеледну суміш для посипання доріг і тротуарів. Вона нібито розщеплює сніг та лід за дві години. Після отримання її випробують на місцевих дорогах і, якщо вона буде дієвою, закуплять більше.Наразі дороги та тротуари посипають піском та сіллю. Є проблема – вийшла з ладу машина для посипання, її спробують вирішити.Старости Володимир-Волинської громади повідомили, що виникли проблеми з прочищенням дороги до села Дігтів. Її розчищали 5 разів, проте вона звивиста і дорогу знову перемітало снігом за кілька годин.Чистили дорогу до цього села і зранку 16-го лютого. Після цього грейдер пройшов і по бічним вулицям Ласкова.

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