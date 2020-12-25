На Волині з лісгоспу стягнули понад 550 тисяч збитків

Державна екологічна інспекція у Волинській області виграла дві судові справи.Інформують, що працівники Держекоінспекції нарахували понад 7,9 мільйона шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп” завданої навколишньому середовищу внаслідок незаконних рубок дерев.Завдані державі збитки лісгосп не відшкодував, тоді Держекоінспекція зверталась до суду і виграла справи.Також ДП “Волинський військовий лісгосп” через суд просив відстрочити сплату. Проте їх заяви суд не задовільнив.Відповідно органи державної виконавчої служби примусово стягнули з лісгоспу на користь держави 267 тисяч 560 гривень збитків за незаконну рубку на території Бахівського лісництва та 289 тисяч 152 гривні у Поворському лісництві.