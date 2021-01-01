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21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, День спостереження за польотом бумеранга, День однозначності.

Православна церква 21 лютого вшановує пам'ять святого Захарія Серповидця. Він був пророком. А ще день часто називали Днем Захарія, - пише УНІАН.

Що сьогодні не можна робити
Не призначайте на цей день операцію, навіть пломбування зуба - хорошого результату чекати не варто. Не заздріть і не дивіться довго в дзеркало - можете накликати біду. Ще не плануйте важливі справи, особливо якщо вони пов'язані з грошима.

Прикмети на 21 лютого
- вночі грім - весна і літо будуть вітряними;

- холоднеча - до швидкої весни;

- на деревах багато інею - рік буде медовим.

21 лютого іменини відзначають Сави, Макари, Андрії, Сергії, Олександри, Степани, а також ті, кого звати Петро.

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Теги: свято, традиції, прикмети
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