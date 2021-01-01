21 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
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Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, День спостереження за польотом бумеранга, День однозначності.
Православна церква 21 лютого вшановує пам'ять святого Захарія Серповидця. Він був пророком. А ще день часто називали Днем Захарія, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Не призначайте на цей день операцію, навіть пломбування зуба - хорошого результату чекати не варто. Не заздріть і не дивіться довго в дзеркало - можете накликати біду. Ще не плануйте важливі справи, особливо якщо вони пов'язані з грошима.
Прикмети на 21 лютого
- вночі грім - весна і літо будуть вітряними;
- холоднеча - до швидкої весни;
- на деревах багато інею - рік буде медовим.
21 лютого іменини відзначають Сави, Макари, Андрії, Сергії, Олександри, Степани, а також ті, кого звати Петро.
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Православна церква 21 лютого вшановує пам'ять святого Захарія Серповидця. Він був пророком. А ще день часто називали Днем Захарія, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Не призначайте на цей день операцію, навіть пломбування зуба - хорошого результату чекати не варто. Не заздріть і не дивіться довго в дзеркало - можете накликати біду. Ще не плануйте важливі справи, особливо якщо вони пов'язані з грошима.
Прикмети на 21 лютого
- вночі грім - весна і літо будуть вітряними;
- холоднеча - до швидкої весни;
- на деревах багато інею - рік буде медовим.
21 лютого іменини відзначають Сави, Макари, Андрії, Сергії, Олександри, Степани, а також ті, кого звати Петро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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