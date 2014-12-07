В УПЛ тренер отримав покарання, бо попросив суддю говорити українською





У матчі 15-го туру чемпіонату України «Львів» поступився «Колосу» - 0:2. Під час матчу тренер львів'ян Віталій Шумський отримав жовту картку. Він розповів про цю ситуацію, - пише



«Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було. Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку. Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав», - сказав Шумський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренер футбольного клубу "Львів" розповів, за що отримав жовту картку в матчі проти ковальівського "Колоса".У матчі 15-го туру чемпіонату України «Львів» поступився «Колосу» - 0:2. Під час матчу тренер львів'янотримав жовту картку. Він розповів про цю ситуацію, - пише Sport.ua.

«Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було. Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку. Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав», - сказав Шумський.

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