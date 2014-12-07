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В УПЛ тренер отримав покарання, бо попросив суддю говорити українською

В УПЛ тренер отримав покарання, бо попросив суддю говорити українською
Тренер футбольного клубу "Львів" розповів, за що отримав жовту картку в матчі проти ковальівського "Колоса".

У матчі 15-го туру чемпіонату України «Львів» поступився «Колосу» - 0:2. Під час матчу тренер львів'ян Віталій Шумський отримав жовту картку. Він розповів про цю ситуацію, - пише Sport.ua.


«Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було. Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку. Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав», - сказав Шумський.

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Теги: спорт, футбол, скандал, Украъна, мова
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