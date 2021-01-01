Більше одужало, ніж захворіло: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, за останню добу коронавірус виявили:



• м. Луцьк – 26,

• Луцький район – 5,

• Горохівський район – 5,

• Ківерцівський район – 5,

• Рожищенський район – 3,

• м. Нововолинськ – 10,

• Іваничівський район – 1,

• Ковельський район – 3,

• Старовижівський район – 8,

• Камінь-Каширський район – 3,

• Любешівський район – 6.



Усього станом на 22 лютого в області зареєстрували 39 039 випадків.

Одужало – 36 214 осіб (за останню добу – 85). Летальні випадки – 621 (за останню добу – 1 в м. Нововолинськ).



Методом ПЛР всього обстежили 155 599 осіб, за минулу добу обстежили 150 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 75 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, за останню добу коронавірус виявили:• м. Луцьк – 26,• Луцький район – 5,• Горохівський район – 5,• Ківерцівський район – 5,• Рожищенський район – 3,• м. Нововолинськ – 10,• Іваничівський район – 1,• Ковельський район – 3,• Старовижівський район – 8,• Камінь-Каширський район – 3,• Любешівський район – 6.Усього станом на 22 лютого в області зареєстрували 39 039 випадків.Одужало – 36 214 осіб (за останню добу – 85). Летальні випадки – 621 (за останню добу – 1 в м. Нововолинськ).Методом ПЛР всього обстежили 155 599 осіб, за минулу добу обстежили 150 осіб.

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