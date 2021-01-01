Більше одужало, ніж захворіло: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:29
За минулу добу на Волині зареєстрували 75 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
• м. Луцьк – 26,
• Луцький район – 5,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 5,
• Рожищенський район – 3,
• м. Нововолинськ – 10,
• Іваничівський район – 1,
• Ковельський район – 3,
• Старовижівський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 3,
• Любешівський район – 6.
Усього станом на 22 лютого в області зареєстрували 39 039 випадків.
Одужало – 36 214 осіб (за останню добу – 85). Летальні випадки – 621 (за останню добу – 1 в м. Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 155 599 осіб, за минулу добу обстежили 150 осіб.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
• м. Луцьк – 26,
• Луцький район – 5,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 5,
• Рожищенський район – 3,
• м. Нововолинськ – 10,
• Іваничівський район – 1,
• Ковельський район – 3,
• Старовижівський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 3,
• Любешівський район – 6.
Усього станом на 22 лютого в області зареєстрували 39 039 випадків.
Одужало – 36 214 осіб (за останню добу – 85). Летальні випадки – 621 (за останню добу – 1 в м. Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 155 599 осіб, за минулу добу обстежили 150 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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