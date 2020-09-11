У Луцьку на Потебні – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Дорожньо-транспортна пригода за участю Audi A6 та Dacia Logan трапилася на вулиці Потебні 21 лютого в другій половині дня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції, 19-річний водій, керуючи автомобілем Audi A6, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Dacia Logan під керуванням 40-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані швидкою медичною допомогою до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП. Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювання дорожнього руху.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції, 19-річний водій, керуючи автомобілем Audi A6, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Dacia Logan під керуванням 40-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані швидкою медичною допомогою до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП. Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювання дорожнього руху.
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