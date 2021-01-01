Волинянин покинув кулінарне шоу «Мастер Шеф. Професіонали»

Володимир Юрін отримав «чорний фартух» і в фіналі третього епізоду третього сезону кулінарного шоу «Майстер Шеф. Професіонали» першим із двадцяти учасників покинув проект.



Про це стало відомо під час чергового ефіру шоу 20 лютого,



Житель Локач Володимир Юрін, маючи технічну освіту, змінив фах та перетворився на справжнього професіонала кулінарної справи. Нещодавно 34-річний шеф-кухар пройшов відбір у телевізійне шоу «Мастер Шеф. Професіонали». Про все, що відбувається по той бік екрана, а також про підводні камені, що очікують на учасників кулінарного проєкту, він розповів у інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини.



У першому конкурсі під час ефіру кулінарного шоу Володимир очолив команду «зелених фартухів». До слова, він був єдиним чоловіком, який добровільно погодився стати капітаном.



Конкурс від суддів передбачав перевірку учасників на спритність, майстерність та логіку. Капітан та су-шеф кожної команди повинні були відгадати та приготувати три страви із класики кухонь народів світу - Чіккен Баттер Массала, Йоркширський пудинг та Каннолі.



Інші учасники команди повинні були залишити п’ять підказок, які мали допомогти капітану та його помічнику вгадати страви.



Проте «зелені фартухи» не вгадали жодної загадки. Через це капітан отримав «чорний фартух».



Наступний конкурс став для Володимира Юріна особливо «гарячим», оскільки під час приготування страв волинянин примудрився перекинути крем-суп із буряка за п’ять хвилин до закінчення змагання. Утім, на щастя для учасників, суп вилився не весь. Тож кулінари придумали, як обіграти ситуацію та оформити подачу страви суддям, адже часу на приготування нової не залишилося.



Після завершенні передачі судді провели конкурс серед учасників, які отримали чорні фартухи. Цього разу кандидатам на виліт довелось спробувати себе у ролі шоколатьє.



Володимиру майже вдалося точно відтворити форму цукерки-оригіналу, яку потрібно було приготувати, однак начинка, на думку судді Ектора Хіменеса-Браво, виявилась занадто рідкою.



«Мені здається, що ви самі собі ускладнили роботу, шукаючи косистенцію ганашу (крем, який складається з шоколаду та вершків, - ред.)… Володимире, я вам щиро скажу – це смачно. Але це не так, як має бути», - сказала волинянину інша суддя Ольга Мартиновська.



«Змушений попросити вас зняти фартух. Те, що ви сьогодні приготували, – це не жахіття, не кошмар, а звичайна смачна цукерка. Але, на жаль, вона абсолютно не відповідає оригіналу. Сьогодні ваш шлях на «Мастер Шеф» закінчується», - звернувся Ектор до Володимира.



Наостанок волинянин побажав удачі іншим учасникам шоу та додав, що йому було дуже приємно змагатися з ними пліч-о-пліч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинотримав «чорний фартух» і в фіналі третього епізоду третього сезону кулінарного шоу «Майстер Шеф. Професіонали» першим із двадцяти учасників покинув проект.Про це стало відомо під час чергового ефіру шоу 20 лютого, передає "Волинські Новини".Житель Локач Володимир Юрін, маючи технічну освіту, змінив фах та перетворився на справжнього професіонала кулінарної справи. Нещодавно 34-річний шеф-кухар пройшов відбір у телевізійне шоу «Мастер Шеф. Професіонали». Про все, що відбувається по той бік екрана, а також про підводні камені, що очікують на учасників кулінарного проєкту, він розповів уУ першому конкурсі під час ефіру кулінарного шоу Володимир очолив команду «зелених фартухів». До слова, він був єдиним чоловіком, який добровільно погодився стати капітаном.Конкурс від суддів передбачав перевірку учасників на спритність, майстерність та логіку. Капітан та су-шеф кожної команди повинні були відгадати та приготувати три страви із класики кухонь народів світу - Чіккен Баттер Массала, Йоркширський пудинг та Каннолі.Інші учасники команди повинні були залишити п’ять підказок, які мали допомогти капітану та його помічнику вгадати страви.Проте «зелені фартухи» не вгадали жодної загадки. Через це капітан отримав «чорний фартух».Наступний конкурс став для Володимира Юріна особливо «гарячим», оскільки під час приготування страв волинянин примудрився перекинути крем-суп із буряка за п’ять хвилин до закінчення змагання. Утім, на щастя для учасників, суп вилився не весь. Тож кулінари придумали, як обіграти ситуацію та оформити подачу страви суддям, адже часу на приготування нової не залишилося.Після завершенні передачі судді провели конкурс серед учасників, які отримали чорні фартухи. Цього разу кандидатам на виліт довелось спробувати себе у ролі шоколатьє.Володимиру майже вдалося точно відтворити форму цукерки-оригіналу, яку потрібно було приготувати, однак начинка, на думку судді Ектора Хіменеса-Браво, виявилась занадто рідкою.«Мені здається, що ви самі собі ускладнили роботу, шукаючи косистенцію ганашу (крем, який складається з шоколаду та вершків, - ред.)… Володимире, я вам щиро скажу – це смачно. Але це не так, як має бути», - сказала волинянину інша суддя Ольга Мартиновська.«Змушений попросити вас зняти фартух. Те, що ви сьогодні приготували, – це не жахіття, не кошмар, а звичайна смачна цукерка. Але, на жаль, вона абсолютно не відповідає оригіналу. Сьогодні ваш шлях на «Мастер Шеф» закінчується», - звернувся Ектор до Володимира.Наостанок волинянин побажав удачі іншим учасникам шоу та додав, що йому було дуже приємно змагатися з ними пліч-о-пліч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію