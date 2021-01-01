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У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними

У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними
У Ковелі патрульні оштрафували водійку у нетверезому стані.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

У суботу, 20 лютого ввечері на вулиці Набережній, що у Ковелі, патрульні зупинили автомобіль Honda Accord, який рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Як з’ясували, 43-річна водійка не мала при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Окрім цього, патрульні виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння в присутності двох свідків жінка відмовилася. До того ж, висловлювалася нецензурною лайкою в бік поліцейських. На зауваження припинити правопорушення особа не реагувала.

Тож на неї склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія відповідної категорії) та ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Під час спілкування з кермувальницею із авто вийшов 46-річний пасажир, який намагався вчинити бійку з патрульними, нецензурно лаявся, погрожував, на зауваження припинити правопорушення не реагував. Тож, аби відбити напад, відповідно до ст.45 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували спеціальний засіб сльозогінної та дратівної дії.

Чоловіка затримали із застосуванням спецзасобу кайданки. Також обслідували на стан алкогольного сп’яніння у медичному закладі.

У результаті на нього склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) КУпАП.


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Теги: Ковель, патрульна поліція, п'яна водійка, штраф
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