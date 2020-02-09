Жительок волинської громади запрошують на безкоштовне обстеження





Про це інформують на сайті



Консультування для жінок організовують КНП «Луцький районний ЦПМСД» спільно з Фондом боротьби з раком та Волинським обласним медичним центром онкології у рамках боротьби із раком шийки матки.



Мешканки громади матимуть можливість безкоштовно зробити обстеження та перевірити своє жіноче здоров’я. Огляд здійснюватиме кваліфікований спеціаліст кабінету патологіі шийки матки Ващенюк Жанна Василівна.



Усі охочі зможуть отримати вичерпну консультацію та прослухати лекцію, присвячену жіночому здоров’ю.



Для отримання детальної інформації, а також запису на прийом звертайтеся за телефоном реєстратури +380673127835.

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