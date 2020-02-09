вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жительок волинської громади запрошують на безкоштовне обстеження

Жительок волинської громади запрошують на безкоштовне обстеження
26 лютого у Боратинській амбулаторії здійснюватиме прийом гінеколог.

Про це інформують на сайті Боратинської сільської ради.

Консультування для жінок організовують КНП «Луцький районний ЦПМСД» спільно з Фондом боротьби з раком та Волинським обласним медичним центром онкології у рамках боротьби із раком шийки матки.

Мешканки громади матимуть можливість безкоштовно зробити обстеження та перевірити своє жіноче здоров’я. Огляд здійснюватиме кваліфікований спеціаліст кабінету патологіі шийки матки Ващенюк Жанна Василівна.

Усі охочі зможуть отримати вичерпну консультацію та прослухати лекцію, присвячену жіночому здоров’ю.

Для отримання детальної інформації, а також запису на прийом звертайтеся за телефоном реєстратури +380673127835.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боратинська громада, гінеколог, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівецькій області чоловік гостював у товариша та кинув гранату у його квартирі
Сьогодні, 07:22
Жительок волинської громади запрошують на безкоштовне обстеження
Сьогодні, 06:10
Для волинської школи куплять пожежну сигналізацію
Сьогодні, 05:24
На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув
Сьогодні, 04:15
У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю
Сьогодні, 03:34
Схожі новини
Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог Аби у раку не було шансу: жінок з Волині безкоштовно обстежує лікар-онкогінеколог
09 лютий, 2020, 05:15
У Луцькій громаді обстежать усі зупинки громадського транспорту У Луцькій громаді обстежать усі зупинки громадського транспорту
21 лютий, 03:25
Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
19 лютий, 19:05
На Волині судять двох лікарів-гінекологів На Волині судять двох лікарів-гінекологів
17 лютий, 04:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівецькій області чоловік гостював у товариша та кинув гранату у його квартирі
Сьогодні, 07:22
 0
Жительок волинської громади запрошують на безкоштовне обстеження
Сьогодні, 06:10
 0
Для волинської школи куплять пожежну сигналізацію
Сьогодні, 05:24
 0
На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув
Сьогодні, 04:15
 0
У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю
Сьогодні, 03:34
 0
Медіа
відео
1/8