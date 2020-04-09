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Була загроза втрати функцій ноги: у Ковелі лікарі видалили чоловікові величезну міжхребцеву грижу

Була загроза втрати функцій ноги: у Ковелі лікарі видалили чоловікові величезну міжхребцеву грижу
У Ковельському МТМО лікарі видалили чоловіку міжхребцеву грижу, розміром 14 мм, яка загрожувала втраті функцій нижньої кінцівки.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Так, до нейрохірурга звернувся 42-річний пацієнт, який скаржився на різкий біль у спині з поширенням у ліву нижню кінцівку. Такий стан у нього виник внаслідок значного фізичного навантаження.

Після проведення магнітно-резонансної томографії поперекового відділу хребта медики виявили грижу міжхребцевого диску розміром 14 мм. Такий діагноз був прямим показом до термінової операції, адже є загроза втрати функцій кінцівки.

Операція з видалення грижі пройшла успішно і пацієнт уже на 4-й день пішов додому.
Була загроза втрати функцій ноги: у Ковелі лікарі видалили чоловікові величезну міжхребцеву грижу


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Теги: лікарі, Волинь операція, грижа
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