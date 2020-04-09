Була загроза втрати функцій ноги: у Ковелі лікарі видалили чоловікові величезну міжхребцеву грижу

У Ковельському МТМО лікарі видалили чоловіку міжхребцеву грижу, розміром 14 мм, яка загрожувала втраті функцій нижньої кінцівки.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Так, до нейрохірурга звернувся 42-річний пацієнт, який скаржився на різкий біль у спині з поширенням у ліву нижню кінцівку. Такий стан у нього виник внаслідок значного фізичного навантаження.Після проведення магнітно-резонансної томографії поперекового відділу хребта медики виявили грижу міжхребцевого диску розміром 14 мм. Такий діагноз був прямим показом до термінової операції, адже є загроза втрати функцій кінцівки.Операція з видалення грижі пройшла успішно і пацієнт уже на 4-й день пішов додому.