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У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО

У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
У Рокинях неподалік джерела з’явилась снігова скульптура у вигляді байкера. Величезну скульптуру зі снігу змайстрував вчитель образотворчого мистецтва місцевої школи Василь Мішко.

Як розповів у коментарі ІА «Конкурент», у неділю, 21 лютого, він пішов чистити джерело. Але приїхали друзі з Луцька і зліпили снігову бабу.

«Мене попросили зробити їй обличчя. Коли почав ліпити, захопився. І за дві години вийшов ось такий байкер», – розповів чоловік.

До слова, Василь Мішко – й сам байкер. Тому тематика скульптури не випадкова.
У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО


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Теги: сніговик, байкер, Рокині
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