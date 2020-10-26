У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО

Василь Мішко.



Як розповів у коментарі ІА



«Мене попросили зробити їй обличчя. Коли почав ліпити, захопився. І за дві години вийшов ось такий байкер», – розповів чоловік.



До слова, Василь Мішко – й сам байкер. Тому тематика скульптури не випадкова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рокинях неподалік джерела з’явилась снігова скульптура у вигляді байкера. Величезну скульптуру зі снігу змайстрував вчитель образотворчого мистецтва місцевої школиЯк розповів у коментарі ІА «Конкурент» , у неділю, 21 лютого, він пішов чистити джерело. Але приїхали друзі з Луцька і зліпили снігову бабу.«Мене попросили зробити їй обличчя. Коли почав ліпити, захопився. І за дві години вийшов ось такий байкер», – розповів чоловік.До слова, Василь Мішко – й сам байкер. Тому тематика скульптури не випадкова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію