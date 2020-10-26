У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У Рокинях неподалік джерела з’явилась снігова скульптура у вигляді байкера. Величезну скульптуру зі снігу змайстрував вчитель образотворчого мистецтва місцевої школи Василь Мішко.
Як розповів у коментарі ІА «Конкурент», у неділю, 21 лютого, він пішов чистити джерело. Але приїхали друзі з Луцька і зліпили снігову бабу.
«Мене попросили зробити їй обличчя. Коли почав ліпити, захопився. І за дві години вийшов ось такий байкер», – розповів чоловік.
До слова, Василь Мішко – й сам байкер. Тому тематика скульптури не випадкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів у коментарі ІА «Конкурент», у неділю, 21 лютого, він пішов чистити джерело. Але приїхали друзі з Луцька і зліпили снігову бабу.
«Мене попросили зробити їй обличчя. Коли почав ліпити, захопився. І за дві години вийшов ось такий байкер», – розповів чоловік.
До слова, Василь Мішко – й сам байкер. Тому тематика скульптури не випадкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі під Луцьком зліпили величезного сніговика-байкера. ФОТО
Сьогодні, 16:00
На Волині незабаром з'явиться новий туристичний екомаршрут
Сьогодні, 15:56
У місті на Волині дитсадок закрили на карантин через коронавірус
Сьогодні, 15:23
Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника
Сьогодні, 14:55