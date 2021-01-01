Пахучий злодій: волинянин відсидить понад рік за крадіжку парфумів





Злодій намагався здійснити крадіжку вдруге, але це йому не вдалося і він потрапив за грати. Вирок крадію виніс Нововолинський міський суд 11-го лютого, - пише



Та на цьому злодій не зупинився. Через кілька годин він знову повернувся в «Єву» й намагався викрасти тестер жіночої парфумованої води «Ланвін Жанна», ємністю 100 мл, закупівельною вартістю 546 гривень. Однак цього разу вийти сухим із води не вдалося – спробу крадіжки помітили працівники магазину.



Відтак, проти зловмисника порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (Крадіжка, вчиненена повторно).



У суді крадій зізнався у вчиненому й зазначив, що викрадений флакон туалетної води продав невідомій особі, через нетривалий час він повернувся до того ж самого магазину та викрав ще один флакон парфумів, однак коли вийшов з магазину, то продавець сказала, щоб він повернув викрадене, що він і зробив.



До слова, ці злочини чоловік вчиняв, маючи не зняту та не погашену судимість за попереднім вироком. Теж за крадіжки.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го листопада 2018 року біля 15:00 нововолинець, перебуваючи біля стелажу з парфумами в магазині «Єва», що у Нововолинську, на проспекті Перемоги 2 «а», поцупив тестер жіночої парфумованої води «Ланвін Еклат де Фльорс», ємністю 50 мл, закупівельною вартістю 528 гривень.Злодій намагався здійснити крадіжку вдруге, але це йому не вдалося і він потрапив за грати. Вирок крадію виніс Нововолинський міський суд 11-го лютого, - пише БУГ Та на цьому злодій не зупинився. Через кілька годин він знову повернувся в «Єву» й намагався викрасти тестер жіночої парфумованої води «Ланвін Жанна», ємністю 100 мл, закупівельною вартістю 546 гривень. Однак цього разу вийти сухим із води не вдалося – спробу крадіжки помітили працівники магазину.Відтак, проти зловмисника порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (Крадіжка, вчиненена повторно).У суді крадій зізнався у вчиненому й зазначив, що викрадений флакон туалетної води продав невідомій особі, через нетривалий час він повернувся до того ж самого магазину та викрав ще один флакон парфумів, однак коли вийшов з магазину, то продавець сказала, щоб він повернув викрадене, що він і зробив.До слова, ці злочини чоловік вчиняв, маючи не зняту та не погашену судимість за попереднім вироком. Теж за крадіжки.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік три місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію