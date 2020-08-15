Синові загиблого воїна надали землю для будівництва будинку у Луцьку
Сьогодні, 11:38
Луцька міська рада прийняла рішення про безоплатну передачу у власність сина загиблого на війні воїна земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Гущанській, 97-г у місті Луцьку
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесії міської ради.
Землю у власність отримав син загиблого учасника бойових дій АТО Андрія Атаманчука Максима Атаманчук.
Йдеться про ділянку, площею 0,0913 га.
Нагадаємо, Андрій Атаманчук був «айдарівцем», загинув 5 вересня 2014 року поблизу села Весела Гора Слов’яносербського району Луганської області при виконанні бойових завдань. Йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста».
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесії міської ради.
Землю у власність отримав син загиблого учасника бойових дій АТО Андрія Атаманчука Максима Атаманчук.
Йдеться про ділянку, площею 0,0913 га.
Нагадаємо, Андрій Атаманчук був «айдарівцем», загинув 5 вересня 2014 року поблизу села Весела Гора Слов’яносербського району Луганської області при виконанні бойових завдань. Йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста».
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