Синові загиблого воїна надали землю для будівництва будинку у Луцьку





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесії міської ради.



Землю у власність отримав син загиблого учасника бойових дій АТО Андрія Атаманчука Максима Атаманчук.



Йдеться про ділянку, площею 0,0913 га.



Нагадаємо, Андрій Атаманчук був «айдарівцем», загинув 5 вересня 2014 року поблизу села Весела Гора Слов’яносербського району Луганської області при виконанні бойових завдань. Йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста».

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