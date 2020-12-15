У приймальному відділенні волинської лікарні встановлять комп’ютерний томограф





Про це інформують



Так заступник голови ОДА Олександр Троханенко оглянув реконструйоване приймальне відділення Любомльської лікарні та вручив головному лікарю медзакладу Володимиру Дибелю документи на обладнання, що незабаром тут встановлять.



Нагадаємо, реконструкції 7-ми приймальних відділень в області, серед яких і Любомльське ТМО, відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачене будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волині, у тому числі – придбання комп’ютерного томографа.



Нині будівельні роботи з реконструкції приймального відділення Любомльського ТМО вже завершені. Вартість реконструкції – 6,2 млн грн, загальна площа відділення понад 600 метрів квадратних. Тож очікують комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти, централізовано через Міністерство охорони здоров’я України.



Наявність такого обладнання дуже очікують лікарі, адже це дасть можливість проводити якіснішу та точнішу діагностику, а окрім цього дозволить заключити із НСЗУ договір на надання більшої кількості послуг, необхідних місцевому населенню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий комп’ютерний томограф встановлять днями у приймальному відділенні Любомльського ТМО.Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.Так заступник голови ОДАоглянув реконструйоване приймальне відділення Любомльської лікарні та вручив головному лікарю медзакладудокументи на обладнання, що незабаром тут встановлять.Нагадаємо, реконструкції 7-ми приймальних відділень в області, серед яких і Любомльське ТМО, відбуваються в рамках національної програми «Велике будівництво». Зокрема, передбачене будівництво сучасних приймальних відділень європейського зразку в усіх опорних лікарнях Волині, у тому числі – придбання комп’ютерного томографа.Нині будівельні роботи з реконструкції приймального відділення Любомльського ТМО вже завершені. Вартість реконструкції – 6,2 млн грн, загальна площа відділення понад 600 метрів квадратних. Тож очікують комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти, централізовано через Міністерство охорони здоров’я України.Наявність такого обладнання дуже очікують лікарі, адже це дасть можливість проводити якіснішу та точнішу діагностику, а окрім цього дозволить заключити із НСЗУ договір на надання більшої кількості послуг, необхідних місцевому населенню.

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