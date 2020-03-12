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У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву

У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву
У Луцький геріатричний пансіонат поселили 68-річного Юрія Грязнова, який з січня цього року жив у пункті обігріву при Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Юрій Грязнов показує своє нове помешкання – кімнату в геріатричному пансіонаті, де нині живе. Каже, що має приймач, телевізор та інші зручності для комфортного проживання.

Соціальні працівники терцентру допомогли відновити необхідні документи і пройти медкомісію для оформлення в геріатричний пансіонат. Допомагали і волонтери, розповіла директорка пансіонату Алла Гнатюк. Вона говорить, що чоловік комунікабельний, тому з часом знайде собі друзів серед жителів пансіонату.

У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву


Нині Юрій Грязнов розказує, що починає нове життя та прагне працювати. Він розповів, що у Харкові займався пошиттям сумок на замовлення та плів кошики.

Майже 15 років тому Юрій Грязнов із дружиною та її сином переїхав із Харкова на Волинь в село Переспа Луцького район. Там відбудував будинок і мав господарство. Юрій Грязнов розповідає, що з дружиною в цивільному шлюбі прожив майже 30 років, а наприкінці 2020 року залишився без житла та приїхав до Луцька. За його словами, прийти до пункту обігріву йому підказали люди.

У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву


Луцький геріатричний пансіонат розрахований на 200 ліжкомісць. Нині тут проживає 136 мешканців. Серед них четверо перебували у складних життєвих обставинах і не мали місця реєстрації. Зараз вони на державному утриманні.


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Теги: Луцьк, пункт обігріву, Луцький геріатричний пансіонат
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