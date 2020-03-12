У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву

Юрія Грязнова, який з січня цього року жив у пункті обігріву при Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування.



Про це



Юрій Грязнов показує своє нове помешкання – кімнату в геріатричному пансіонаті, де нині живе. Каже, що має приймач, телевізор та інші зручності для комфортного проживання.



Соціальні працівники терцентру допомогли відновити необхідні документи і пройти медкомісію для оформлення в геріатричний пансіонат. Допомагали і волонтери, розповіла директорка пансіонату Алла Гнатюк. Вона говорить, що чоловік комунікабельний, тому з часом знайде собі друзів серед жителів пансіонату.







Нині Юрій Грязнов розказує, що починає нове життя та прагне працювати. Він розповів, що у Харкові займався пошиттям сумок на замовлення та плів кошики.



Майже 15 років тому Юрій Грязнов із дружиною та її сином переїхав із Харкова на Волинь в село Переспа Луцького район. Там відбудував будинок і мав господарство. Юрій Грязнов розповідає, що з дружиною в цивільному шлюбі прожив майже 30 років, а наприкінці 2020 року залишився без житла та приїхав до Луцька. За його словами, прийти до пункту обігріву йому підказали люди.







Луцький геріатричний пансіонат розрахований на 200 ліжкомісць. Нині тут проживає 136 мешканців. Серед них четверо перебували у складних життєвих обставинах і не мали місця реєстрації. Зараз вони на державному утриманні.





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