Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Олег Яковенко.



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Сьогодні, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу отримав Олег Яковенко, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.



Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині перше щеплення від COVID-19 отримав відомий лікарПро це повідомляє Волинська ОДА.Сьогодні, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу отримав Олег Яковенко, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».

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