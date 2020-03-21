Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко
Сьогодні, 12:40
На Волині перше щеплення від COVID-19 отримав відомий лікар Олег Яковенко.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Сьогодні, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу отримав Олег Яковенко, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.
Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Сьогодні, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу отримав Олег Яковенко, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.
Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».
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Коментарі 1
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То Ви так і пишіть. А хто тою сумнівною вакциною колотися буде - то вже інша геть справа.