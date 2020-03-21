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Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко
На Волині перше щеплення від COVID-19 отримав відомий лікар Олег Яковенко.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Сьогодні, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу отримав Олег Яковенко, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.

Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко

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Теги: Волинь, Луцьк, вакцинація, Олег Яковенко, коронавірус
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Коментарі 1
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Не плутайте праведне з грішним. Це не вакцина виробництва Oxford/AstraZeneca. Це її індійский аналог для бідних. Ковішілд.
То Ви так і пишіть. А хто тою сумнівною вакциною колотися буде - то вже інша геть справа.
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