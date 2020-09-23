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У чергах на кордоні з Польщею стоять 200 автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять 200 автівок
Станом на 15:00 годину 25 лютого у чергах на кордоні з Польщею перед пунктами пропуску стоять 200 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Автівки скупчилися перед пунктами пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краковець".

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 40, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 160, "Краковець" - 100", - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне

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Теги: черги, кордон з Польщею
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