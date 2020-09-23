У чергах на кордоні з Польщею стоять 200 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Автівки скупчилися перед пунктами пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краковець".



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 40, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 160, "Краковець" - 100", - йдеться у повідомленні.



Фото - ілюстративне

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