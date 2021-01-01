Працівниця луцької лікарні вкрала телефон у помираючої пацієнтки





Про це



Дочка померлої пацієнтки Лідія розповіла журналістам, що через тиждень після похорону матері вона звернулася до поліції, яка знайшла крадійку. Нею виявилася санітарка, якій Лідія доплачувала, щоб та наглядала за матір’ю під час різдвяних свят.



Жінку поклали у відділення, де не може перебувати будь-хто



На початку листопада минулого року мама Лідії захворіла на Covid-19, після чого її поклали в лікарню у Боголюбах. Через місяць вона вилікувалася від коронавірусу, але її перевели у Луцьку міську клінічну лікарню у відділення гастроентерології. Коли її стан погіршився, – у палати інтенсивної терапії (відділення детоксикації) на другому поверсі. Зі слів жінки, у цьому відділенні перебувають важкохворі, пацієнти, яким роблять гемодіаліз, також тут відкачують алкоголіків, наркоманів та самогубців. У відділенні всього декілька палат, але цілодобово чергують лікарі та молодший лікарський персонал. Просто так люди ходити там не можуть, адже це майже реанімація.



«10 січня ввечері я відвідувала маму та зарядила їй телефон. Вона ще розмовляла, але не могла рухатися, оскільки Covid-19 дав ускладнення. Коли їй щось було потрібно, наприклад, попити чи зателефонувати, то вона просила санітарок, щоб їй допомогли. Мама перебувала в лікарні і на Новий рік, і під час різдвяних свят, тому я доплачувала санітарці, аби та до неї підходила. Вночі з 10 на 11 січня мені ніхто не телефонував, а коли я прийшла зранку, то в мами вже був приступ, набряк легенів, говорити вона не могла», – пригадала лучанка.



Сусідка по палаті розповіла Лідії, що приступ у її мами стався вночі, вона просила подзвонити до неї, але ніхто так і не зателефонував.



«Людина помирає, а всім плювати. Поки я з цим всім розбиралася, помітила, що нема телефона, а він завжди лежав на одному місці на тумбі. Я одразу ж звернулася до працівників відділення, на що ті мені емоційно відповіли, що в них ніхто нічого не може взяти. Мені було незрозуміло, куди міг подітися телефон. Лікарі розповіли, що вночі привозили алкоголіка відкачувати, то, можливо, що саме він і вкрав смартфон, адже під ранок чоловік утік. Завідувач відділення сказав мені, щоб я писала заяву до поліції, але мені було не до цього, оскільки мама вже ні на що не реагувала. Цього дня близько 18:00 мами не стало», – розповіла жінка.



Крадійкою виявилася санітарка, якій доплачували за догляд



Коли пройшов тиждень після смерті мами, Лідія написала заяву до поліції. Заяву вона писала таким чином, що підозрювала все ж того чоловіка, якого відкачували у відділенні, де лежала її мама.



«5 лютого до мене зателефонувала слідча та повідомила, що телефон знайшли. Як виявилося згодом, його вкрала санітарка, якій я ще й доплачувала, щоб та дивилася за мамою. Я б на неї ніколи не подумала, адже вона була дуже хороша. Саме вона чергувала в ніч з 10 на 11 січня. Зараз справу передали до суду. Смартфон у мене, але я не можу навіть зайти в месенджери, адже там акаунти цієї ж санітарки. Вона ходила з цим телефоном, їй було наплювати, що це телефон помираючої людини.



Вони знали, що мама помирала, адже це лікарський персонал, це я не знала. У них дуже багато важкохворих, і вони знають, хто зможе потім щось сказати, а хто – ні, тому беруть, що хочуть», – наголосила лучанка.



Інформаційне агентство Волинські Новини звернулося із запитом до ГУНП у Волинській області, де повідомили, що дійсно сектором дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі, що вкрала телефон, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. 8 лютого обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Луцького міськрайонного суду Волинської області.









У закладі говорять, що про інцидент їм нічого невідомо



Після отриманої відповіді на запит з ГУНП ІА Волинські Новини звернулося за коментарем до заступника директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова.



Проте він вищевказаний факт крадіжки не підтвердив. З його слів, до адміністрації закладу з цього приводу ніхто не звертався, зокрема й працівники поліції.



Крадійку не залишать без покарання, адже частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після різдвяних свят в одному з відділень Луцької міської клінічної лікарні у жінки, яка помирала після ускладнень, спричинених Covid-19, вкрали смартфон Sony Xperia. Дочка пацієнтки одразу ж звернулася до лікарів та працівників відділення, однак ті запевнили, що ніхто з відділення не міг вчинити крадіжку. Натомість вину вони перекидали на чоловіка, якого відкачували від алкогольного отруєння і який згодом втік з медичного закладу.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.Дочка померлої пацієнткирозповіла журналістам, що через тиждень після похорону матері вона звернулася до поліції, яка знайшла крадійку. Нею виявилася санітарка, якій Лідія доплачувала, щоб та наглядала за матір’ю під час різдвяних свят.На початку листопада минулого року мама Лідії захворіла на Covid-19, після чого її поклали в лікарню у Боголюбах. Через місяць вона вилікувалася від коронавірусу, але її перевели у Луцьку міську клінічну лікарню у відділення гастроентерології. Коли її стан погіршився, – у палати інтенсивної терапії (відділення детоксикації) на другому поверсі. Зі слів жінки, у цьому відділенні перебувають важкохворі, пацієнти, яким роблять гемодіаліз, також тут відкачують алкоголіків, наркоманів та самогубців. У відділенні всього декілька палат, але цілодобово чергують лікарі та молодший лікарський персонал. Просто так люди ходити там не можуть, адже це майже реанімація.«10 січня ввечері я відвідувала маму та зарядила їй телефон. Вона ще розмовляла, але не могла рухатися, оскільки Covid-19 дав ускладнення. Коли їй щось було потрібно, наприклад, попити чи зателефонувати, то вона просила санітарок, щоб їй допомогли. Мама перебувала в лікарні і на Новий рік, і під час різдвяних свят, тому я доплачувала санітарці, аби та до неї підходила. Вночі з 10 на 11 січня мені ніхто не телефонував, а коли я прийшла зранку, то в мами вже був приступ, набряк легенів, говорити вона не могла», – пригадала лучанка.Сусідка по палаті розповіла Лідії, що приступ у її мами стався вночі, вона просила подзвонити до неї, але ніхто так і не зателефонував.«Людина помирає, а всім плювати. Поки я з цим всім розбиралася, помітила, що нема телефона, а він завжди лежав на одному місці на тумбі. Я одразу ж звернулася до працівників відділення, на що ті мені емоційно відповіли, що в них ніхто нічого не може взяти. Мені було незрозуміло, куди міг подітися телефон. Лікарі розповіли, що вночі привозили алкоголіка відкачувати, то, можливо, що саме він і вкрав смартфон, адже під ранок чоловік утік. Завідувач відділення сказав мені, щоб я писала заяву до поліції, але мені було не до цього, оскільки мама вже ні на що не реагувала. Цього дня близько 18:00 мами не стало», – розповіла жінка.Коли пройшов тиждень після смерті мами, Лідія написала заяву до поліції. Заяву вона писала таким чином, що підозрювала все ж того чоловіка, якого відкачували у відділенні, де лежала її мама.«5 лютого до мене зателефонувала слідча та повідомила, що телефон знайшли. Як виявилося згодом, його вкрала санітарка, якій я ще й доплачувала, щоб та дивилася за мамою. Я б на неї ніколи не подумала, адже вона була дуже хороша. Саме вона чергувала в ніч з 10 на 11 січня. Зараз справу передали до суду. Смартфон у мене, але я не можу навіть зайти в месенджери, адже там акаунти цієї ж санітарки. Вона ходила з цим телефоном, їй було наплювати, що це телефон помираючої людини.Вони знали, що мама помирала, адже це лікарський персонал, це я не знала. У них дуже багато важкохворих, і вони знають, хто зможе потім щось сказати, а хто – ні, тому беруть, що хочуть», – наголосила лучанка.Інформаційне агентство Волинські Новини звернулося із запитом до ГУНП у Волинській області, де повідомили, що дійсно сектором дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі, що вкрала телефон, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. 8 лютого обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Луцького міськрайонного суду Волинської області.Після отриманої відповіді на запит з ГУНП ІА Волинські Новини звернулося за коментарем до заступника директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніПроте він вищевказаний факт крадіжки не підтвердив. З його слів, до адміністрації закладу з цього приводу ніхто не звертався, зокрема й працівники поліції.Крадійку не залишать без покарання, адже частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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