Луцька співачка виконала пісню на слова Лесі Українки
Сьогодні, 06:27
Луцька вокалістка Галина Конах записала музичну композицію на слова Лесі Українки.
Аудіозапис пісні "Стояла я і слухала весну" опублікували на ютуб-каналі співачки.
У описі під піснею співачка подала слова Лесі Українки: «Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна. Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло».
Галина Конах була автором ідеї та музики, аранжуванням, записом, зведенням і мастерингом займався Олександр Кузьмич.
"Від усієї душі хочу сказати спасибі найкращій творчій команді.
Дякую за вам за тисячі кроків, зроблених назустріч", - написала співачка.
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Аудіозапис пісні "Стояла я і слухала весну" опублікували на ютуб-каналі співачки.
У описі під піснею співачка подала слова Лесі Українки: «Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна. Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло».
Галина Конах була автором ідеї та музики, аранжуванням, записом, зведенням і мастерингом займався Олександр Кузьмич.
"Від усієї душі хочу сказати спасибі найкращій творчій команді.
Дякую за вам за тисячі кроків, зроблених назустріч", - написала співачка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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