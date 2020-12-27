Впродовж перших тижнів березня на Волинь чекають «температурні гойдалки»





Про це Інформаційному агенству



Як повідомила черговий інженер-синоптик гідрометцентру Леся Пасічник, станом на сьогодні на Волині – аномально тепла погода: середня добова температура повітря на 5-8 градусів вища від багаторічних показників і відповідає показникам, характерним для кінця березня – початку квітня.



Зі слів метеоролога, 26 лютого на Волині утримається дуже тепла як для цієї пори року погода – вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 10-15 градусів вище нуля.



Однак, холодний атмосферний фронт, який буде проходити з п’ятниці на суботу внесе корективи у характер погоди. Так, у ніч на суботу, 27 лютого, волинські синоптики очікують невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Нічна температура становитиме близько нуля, а денна знизиться і не перевищуватиме 3-8ºC із позначкою плюс.



28 лютого синоптики прогнозують подальше зниження температури на 2-3 градуси переважно без опадів. Вночі показники термометра знизяться до -3-5ºC, а денна температура повітря не перевищуватиме 1-6ºC вище нуля.



Надалі нічна температура буде коливатися у межах нуля, а денна почне зростати.



Так, 1 березня синоптики очікують 3-8ºC з позначкою плюс, а вже 2-3 березня від +6 до +11ºC. Вдень буде здебільшого сонячно, однак у нічні та вранішні години метеорологи прогнозують тумани, що значно погіршуватимуть видимість на дорогах.



А ось 4 березня на Волині буде дещо прохолодніше – температурний стовпчик коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.



5 березня областю пройде атмосферний фронт, який знову зумовить похолодання. Вже вдень, 5 березня, метеорологи очікують від 0-5ºC вище нуля. Також цього дня прогнозують дощ з мокрим снігом.



Надалі опади припиняться. Однак, на Волинь продовжить надходити холодне арктичне повітря – температурні показники будуть поступово знижуватися.



6 березня нічна температура становитиме -3-8ºC, 7-го -5-10ºC нижче нуля, а вже на 8 березня очікують 3-8ºC нижче нуля, а вдень – до +5ºC. Без істотних опадів.



Особливо холодно буде 11 та 12 березня. Є ймовірність, що нічна температура у ці дні знизиться до 10-15 градусів з позначкою мінус. У той же час вдень показники ртутного стовпчика коливатимуться від нуля до 2 градусів з позначкою плюс.



«Хоч початок березня потішить нас сонцем, але надалі до нас прийде арктичний холод, який витіснить весняне тепло. Впродовж перших весняних двох тижнів Волинь чекає «температурна гойдалка». А ось з 13 березня ми очікуємо перебудови атмосферних процесів, а отже і підвищення температурних показників. Почне надходити південний циклон. Окрім потепління, він принесе із собою також і дощі. Але саме з цього моменту розпочнеться активна весна. А поки зима не здає свої позиції і тримає Волинь у холодних обіймах», – зазначила Леся Пасічник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоч початок березня і потішить волинян сонцем та високими для цієї пори температурними показниками, утім арктичний холод, який прийде надалі, дещо витіснить весну зі своїх законних позицій. Так, впродовж перших тижнів березня на Волинь чекають «температурні гойдалки».Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіли у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Як повідомила черговий інженер-синоптик гідрометцентру Л, станом на сьогодні на Волині – аномально тепла погода: середня добова температура повітря на 5-8 градусів вища від багаторічних показників і відповідає показникам, характерним для кінця березня – початку квітня.Зі слів метеоролога, 26 лютого на Волині утримається дуже тепла як для цієї пори року погода – вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 10-15 градусів вище нуля.Однак, холодний атмосферний фронт, який буде проходити з п’ятниці на суботу внесе корективи у характер погоди. Так, у ніч на суботу, 27 лютого, волинські синоптики очікують невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Нічна температура становитиме близько нуля, а денна знизиться і не перевищуватиме 3-8ºC із позначкою плюс.28 лютого синоптики прогнозують подальше зниження температури на 2-3 градуси переважно без опадів. Вночі показники термометра знизяться до -3-5ºC, а денна температура повітря не перевищуватиме 1-6ºC вище нуля.Надалі нічна температура буде коливатися у межах нуля, а денна почне зростати.Так, 1 березня синоптики очікують 3-8ºC з позначкою плюс, а вже 2-3 березня від +6 до +11ºC. Вдень буде здебільшого сонячно, однак у нічні та вранішні години метеорологи прогнозують тумани, що значно погіршуватимуть видимість на дорогах.А ось 4 березня на Волині буде дещо прохолодніше – температурний стовпчик коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.5 березня областю пройде атмосферний фронт, який знову зумовить похолодання. Вже вдень, 5 березня, метеорологи очікують від 0-5ºC вище нуля. Також цього дня прогнозують дощ з мокрим снігом.Надалі опади припиняться. Однак, на Волинь продовжить надходити холодне арктичне повітря – температурні показники будуть поступово знижуватися.6 березня нічна температура становитиме -3-8ºC, 7-го -5-10ºC нижче нуля, а вже на 8 березня очікують 3-8ºC нижче нуля, а вдень – до +5ºC. Без істотних опадів.Особливо холодно буде 11 та 12 березня. Є ймовірність, що нічна температура у ці дні знизиться до 10-15 градусів з позначкою мінус. У той же час вдень показники ртутного стовпчика коливатимуться від нуля до 2 градусів з позначкою плюс.«Хоч початок березня потішить нас сонцем, але надалі до нас прийде арктичний холод, який витіснить весняне тепло. Впродовж перших весняних двох тижнів Волинь чекає «температурна гойдалка». А ось з 13 березня ми очікуємо перебудови атмосферних процесів, а отже і підвищення температурних показників. Почне надходити південний циклон. Окрім потепління, він принесе із собою також і дощі. Але саме з цього моменту розпочнеться активна весна. А поки зима не здає свої позиції і тримає Волинь у холодних обіймах», – зазначила Леся Пасічник.

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